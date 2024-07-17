体育理事会入场控制不足 甚至有已故会员游泳健身记录

新加坡体育理事会的ActiveSG会员证被滥用，有会员违例与他人合用优惠通行证，甚至还有已故会员上游泳池或健身房的记录。

审计署在星期三（7月17日）公布的2023／2024财政年度审计长报告中指出，体理会在入场控制方面存在不足，2022年7月1日至2023年6月30日的游泳池和健身房入场记录显示，有人同时多次使用同一张通行证，以及在极短时间内进出不同运动场馆的记录。

审计署指出：“这些都可能导致体理会的收入流失。”

审计署也发现，有18名已故ActiveSG会员的账号，在他们逝世后还被用来进入游泳池或健身房。其中包括已经逝世4.8年的会员，一名已故会员的账号甚至被使用多达201次。

承认系统不足 已通知审计署会加强监管程序

体理会已经承认目前的系统有所不足，并通知审计署会在新系统中加强这方面的监管程序。体理会也会定期检查，以及时发现不寻常的入场情况。

体理会在发给媒体的声明中说，已在6月15日逐步更新会员制度与预订平台，通过动态二维码和使用Singpass数据同步认证等措施，避免这一情况发生。至于那些人工检查的场馆，体理会员工也会更清楚知道流程。

审计署还在抽检中发现体理会的自动贩卖机合同、人力与医药服务采购程序出现疏失。

这包括，在没有根据招标邀请中发布的任何关键评估标准的情况下，排除多个饮料贩卖机和商品贩卖机的竞标书，因此无法保证评估过程的公平与透明。

体理会也没有注意到有一家成功中标的商品贩卖机商家连年亏损，这个商家的合约在11个月后中止，6万2533元的欠款只能作为坏账注销。

对此，体理会说已经在今年5月加强内部程序，以及加强训练处理收入合同雇员的培训，确保他们遵守政策与程序，以及更早地为购买服务和商品进行规划。