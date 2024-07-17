小一报名2A阶段申请超额 35所小学须抽签分配学额

有38所小学在今年小一报名2A阶段收到的申请超额，其中35所必须以抽签方式分配学额，这比去年同阶段须抽签的27所学校有所增加。

为期两天的2A报名阶段于7月11日至12日进行。这个阶段开放给父母或兄姐是校友的孩童、在报读小学附属的教育部幼儿园就读的孩童，以及父母是学校职员、学校咨询或管理委员会成员的孩童报名。

根据教育部网站星期三（7月17日） 傍晚更新的数据，学额竞争最激烈的35所小学须抽签，包括工商小学（84个学额，196人报名）、伊丽沙白公主小学（45个学额，142人报名）、树群小学（49个学额，115人报名）、淡马锡小学（69个学额，130人报名）、培华长老会小学（75个学额，127人报名），以及南洋小学（158个学额，203人报名）。

家长将在7月19日收到2A阶段的抽签结果。

三所学校已经满额

此外，另有三所学校已经满额，分别是培林小学（Punggol Green Primary School）、凤山小学（Fengshan Primary School），以及伟源小学（West Spring Primary School）。

去年，小一报名2A阶段结束后，共有30所小学的申请超额，当中27所必须以抽签方式分配学额。

接下来的2B报名将在下星期一（22日）早上9时至下星期二（23日）下午4时30分进行，开放给家长义工、会馆与教会成员，以及社区领袖的孩童报名。

所有小学都会分别预留20个学额和40个学额，给后期的2B和2C阶段。2C阶段是供前几个阶段未享有报名优先权，以及尚未被学校录取的孩童报名。