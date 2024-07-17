调查：较长期现金补助 可从多方面为低收入者减压

为低收入家庭提供较长期的现金补助，有助于减轻他们的压力，让低收入者有喘息空间去规划目标，改善就业情况和生活。

社会服务机构AWWA展开的调查发现，在18个月内每月获得现金补助的低收入者，相较于没获这笔额外补助者，在心理健康、就业情况和家庭关系等方面有较理想的表现。

AWWA在2022年5月至2023年11月试行家庭赋能计划（Family Empowerment Programme），为抽样选出的75户低收入家庭提供每月300元至550元的现金补助，依家庭人数而异，补助为期18个月。他们的家庭总月入不超过3600元，或人均月入不超过1000元。

研究团队在计划开始后每六个月跟进了解受惠者的心理健康、就业等方面情况，并与95户家庭组成的对照组做比较。实验组和对照组的家庭都是AWWA家庭服务中心和援助项目的受惠者。

由于低收入家庭往往缺乏资源和精力来提升生活，以致无法摆脱困境，团队旨在通过研究了解长达18个月的“无条件”（unconditional）现金补助对这些家庭可起到的帮助作用。目前，社区关怀计划（ComCare）的中短期援助一般介于三个月至六个月，在有需要时可申请延长。

AWWA星期三（7月17日）在AWWA之家与社会工作者分享计划的调查结果，尚达曼总统也出席分享会。计划获得渣打银行和淡马锡基金会的资助。

调查发现，根据一项心理健康评估表，实验组中有60%受惠者在计划开始后的18个月，被归纳为心理健康良好，比率高于对照组的36%。就业方面，实验组中有27%的受惠者转而从事更有保障的工作，例如从不固定工作转为兼职或全职工，对照组的比率只有15%。实验组中有46%获得更高收入，也比对照组的41%高。

受惠者：与家人关系有所改善

多数受惠者也反映，他们与家人的关系有所改善，与配偶或父母较少因钱的问题争吵。实验组中有22%的受惠者觉得与配偶的关系变得较好，高于对照组的11%。

不过，研究团队也强调，这些家庭也需要其他辅助，如生活辅导、就业指导等，来发挥更大的效应，协助他们解决长期问题。不少受惠者反映，看护责任会限制他们寻找更好就业机会，或接受培训。

其中一名受惠者黄丽珍（45岁，美容师）与家翁家婆同住，一家七口的生活担子落在她和丈夫身上。18岁的二儿子自小有癫痫症，目前在AWWA特需学校就读。

她接受《联合早报》访问时说：“生活费大多都花在孩子和父母上，有时觉得压力很大，尤其在冠病疫情期间。AWWA的现金补助为我减轻一些负担。但我更关注的还是儿子的看护问题。他明年就毕业了，会担心接下来的安排。”

AWWA有意展开另一轮计划，深入了解家庭面对的个别挑战，以推出更完善的支援。

政府的提升版社区联系计划（ComLink+）接下来也将通过相关的援助配套，鼓励弱势家庭实现清偿债务、积累储蓄等目标，进而改善生活。

AWWA家庭服务主任司徒慧霞受访时说，目前已有援助项目能帮助低收入家庭，ComLink+也是其中一个。但一些受惠者可能还无法达到一些条件，暂时无法获益。“一些家庭在这期间需要用于过渡且较长期的现金补助，来帮助他们稳定家庭情况。家庭赋能计划旨在提供这方面的支持，减轻他们的压力。”