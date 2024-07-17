陈振声：我国目前最大挑战是避免自满

未来的全球秩序将更加分裂，许多国家的国内政治也将更加动荡，新加坡若不加以警惕，恐怕也难以幸免。教育部长陈振声说，我国现阶段的最大挑战是自满，现在不是可以松懈并进入“自动维持模式”的时候，而是应重新全力建设国家。

主管公共服务的陈振声，星期三（7月17日）在公共服务委员会奖学金颁奖礼致辞时，警惕这些未来领袖不要掉入自满的陷阱，认为新加坡已经成功，无须再作出艰难的决定，或是有足够的资源可以任意挥霍。

他指出，存活超过百年的城市国家不多，也没有任何城市国家像现在这样有绝佳的机会，通过人才和资金流动等多维度的连接，走向百年。

“新加坡拥有希望和机会，能够突破地理限制，化挑战为机遇，走向SG100甚至更远。这既是我们的挑战，也是我们的责任。”

陈振声说，每一代人都会面对自己的挑战。过去50年，生存和安全是我们最关心的问题；接下来50年，全球秩序将再次转变，过去习以为常的和平与秩序可能不复存在，取而代之的是更分裂的全球秩序、更脆弱的经济体系，以及多国出现更动荡的国内政治。

他也提到，我国得建造新住房满足新一代的需求、照顾老龄化人口，以及应对气候变化。

陈振声：不能以为我国可进入“自动维持”

眼下挑战重重，陈振声最担心的是新加坡人却志得意满。“眼前的地缘政治现实充满挑战，要在新世界中谋生并不容易，而在富足时代维系人民凝聚力，或许比在有需要时团结人民更加困难。”

他强调，现在不是分心、松懈的时候，不能以为我国可进入“自动维持”（autopilot maintenance）模式。相反的，全民现在更应该尽全力继续建设国家。

陈振声要求奖学金得主们具备魄力（gumption），去了解世界并带着全新视角回国、跨越差距与世界接轨，以及建立我们的价值，让我们不必问要选谁，而是让别人选我们。

共14所学校54人 获颁公共服务奖学金

今年共有54人获颁公共服务委员会奖学金，他们来自14所学校。其中八名得主（15％）将到英美以外的日本、法国和德国留学，是四年来占比最多的一次。

委员会年报显示，2021年至2023年各只有一名至六名得主到英美以外的国家留学，比率介于1％至8％。

公共服务委员会主席李子扬致辞时说，他们希望未来的公共服务人员拥有多元的教育背景和国际经历。这份奖学金为得主提供良好的机会到外面看看世界，从中学习和发展技能，为新加坡做事。

另有28％的奖学金得主在本地读书、57％负笈英美。李子扬说，就读于本地自主大学的学生，将有机会到海外完成部分课程。“如果他们继续攻读硕士课程，我们会坚持让他们到海外求学。”

公共服务奖学金得主 也可获日本文部科学省奖学金

我国政府今年也与日本政府重启中断10年的安排，让公共服务委员会奖学金得主可同时获得日本文部科学省奖学金。首批得主若通过日本政府的遴选程序，预计明年上半年将到日本求学。

文部科学省奖学金是日本政府为国际学生在日本顶尖大学攻读学位，提供的全额奖学金。李子扬说，重启后相信会有更多公共服务委员会奖学金得主留学日本。