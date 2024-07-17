AXS推出新应用 无需储值卡也能进出商用停车场

电子付款公司AXS推出新应用，电子停车系统一旦读取到车牌或车内阅卡器号码就会“放行”，再自动从驾驶者绑定的信用卡或转账卡扣除停车费，省却使用储值卡的麻烦。

这款新的驾驶应用“AXS Drive”星期三（7月17日）推出，希望解决驾驶者因储值卡余额不足或已过期，或是车内阅卡器故障等，在停车场无法出闸的困扰。

AXS Drive主要针对购物中心和办公楼等商用停车场。驾驶者目前可在12个停车场包括威士马广场（Wisma Atria）和白沙乐怡度假村（Downtown East）使用AXS Drive。公司希望到今年底，将应用扩展到100个停车场，相等于全岛约12％的商用停车场。

本地有约3200个停车场，其中约800个属于商用停车场、约1800个是政府组屋等非商用停车场，另约600个是不对外开放的私人停车场。

AXS Drive能与现有的电子停车系统进行集成，因此，运营停车场的业者无须添购额外硬件。应用会通过车牌识别技术，记录车辆进出停车场的时间，再从后端处理收费事宜。

驾驶者只要下载AXS Drive应用，填入车牌和车内阅卡器（IU）号码，再绑定信用卡或转账卡，就能免费使用这个应用。使用免费停车券时，驾驶者只要通过AXS Drive应用扫描停车券的条码或QR码，出闸时就不会被另外收费。

每辆车在任何时候只能绑定一张信用卡或转账卡，但一个应用账号可同时登记多辆车。AXS Drive率先同万事达卡合作推出，一年后会陆续加入其他付款方式。

不同业者推出账户式付款方式 使用率仍不高

过去几年，不同业者陆续推出类似账户式付款方式，包括星网电子付款公司（NETS）的虚拟现金卡“vCashCard”，以及易通公司的“易通驾驶服务”（EZ-Link Motoring Service），但使用率不高。

例如，截至2024年4月，只有11个停车场接受“易通驾驶服务”，其中三个是陆路交通管理局的设施。

NETS回答《联合早报》询问时说，在支付停车场收费方面，现有科技已不再需要实体卡，但采用这个方案的停车场有限。“我们会继续和停车场运营者接洽，鼓励他们更新系统。”

AXS集团总裁吴麟书说，停车场运营者虽然欢迎AXS Drive可提供的效率，如每辆车出闸时间可缩短三至五秒，但大多对新服务依旧保持观望态度。这主要是因为信用卡向他们征收的服务费比一般储值卡高。

问及AXS Drive的竞争优势，吴麟书指出，目前为本地商用停车场提供全套硬件和软件的业者有近20个，其中12个已经同意进行软件升级，确保可提供AXS Drive服务。这12个业者占了约七八成的市场份额。“有了这些业者的加入，能更好地说服停车场运营者落实AXS Drive。”

为超过100个停车场提供硬件的业者CWB Solutions总裁多特说，现有电子停车系统的硬件成本高达六位数，要是采用AXS Drive，成本可下滑六成。加上现有系统有些组件已经停产，要继续沿用会是个挑战。因此，AXS Drive的推出来得及时。

私召车司机黄汉德（63岁）说，他常常在停车场碰到其他驾驶者的储值卡或IU有问题无法出闸，导致出现车龙的情况。“AXS Drive的概念听起来不错，很方便，但要是能和其他支付停车费的应用整合，让我们只需要下载一个应用，那就更好了。”