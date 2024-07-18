生活导师“Aunty Dolly” 为我国运动员送暖打气

多年来，我国运动员出国比赛时，机场总会出现一个熟悉的身影，为选手加油打气。她不是教练，也不是运动员的亲人，而是运动员亲切称为“Aunty Dolly”的林素珠。她今年56岁，目前是新加坡体育学院的“运动员生活导师”。

从2014年开始，林素珠便以义工身份帮助运动员。2015年东南亚运动会前后，她结识了许多不同项目的选手，并开始以部分时间工作的方式，成为新加坡体育学院的运动员生活导师。

每当运动员出国参赛时，林素珠总会尽量抽空到机场送行，给予选手们信心和关怀。比赛期间，她会在线上观看赛事，了解运动员的表现。不仅如此，运动员在生活中遇到难题，也会通过社交媒体等渠道联系她，寻求帮忙。

例如，有个铁人三项女运动员在英国遭遇车祸，上半身受伤。回到新加坡后，这名运动员希望在休养期间，继续锻炼下半身的肌肉，于是向林素珠求助，请她安排训练计划。

林素珠有时还会邀请运动员到她家中聚会，为他们提供认识和交流的机会。

林素珠是新加坡体育学院聘请的运动员生活导师，她的三名孩子都是新加坡帆船选手。（受访者提供）

林素珠育有三名优秀的帆船运动健儿。小儿子卢军汉（27岁）在去年的亚运会上，为新加坡夺得一枚帆船项目金牌。今年，他将第二次代表我国参加奥运，并与“女飞人”珊蒂，一起担任巴黎奥运的新加坡代表团擎旗手。

大女儿卢曼仪（36岁）九岁开始参与帆船运动，并在2008年代表新加坡参加奥运。二儿子卢军豪（34岁）从小学帆船，并多次代表国家参赛。

身为三名运动员母亲 深知如何提供支持和鼓励

身为三名杰出运动员的母亲，林素珠深知运动员在竞赛道路上需要的支持和鼓励。她说，较冷门的运动项目，运动员获得关注和喝彩较少，因此更需要有人聆听他们的心声，或帮助他们解决问题。

“运动员不可能每次出赛都能获奖，当他们无法取得名次时，更需要我们的关怀与支持。”