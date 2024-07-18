审计长报告：三部门七机构监管不足 四机构就疏漏报警

审计长报告点名三个政府部门和七个法定机构，在育儿措施监管、采购程序与合约管理等方面，出现至少32处明显疏失。其中公园局可能多付193万元工程费，教育部则因没妥善估价或合同管理疏失，多付31万7100元。

政府投入大量资源支持新加坡人生儿育女，但有关津贴的发放与使用在监管程序上仍有不足之处，多个公共机构也在采购程序、合约管理，以及运营等方面出现疏失，其中四家机构已就所发现的疏漏报警。

审计署星期三（7月17日）发表2023／2024财政年度审计长报告。审计长吴顺宝在长达99页的报告中，点名三个政府部门和七个法定机构，在育儿措施的监管程序、采购程序与合约管理、审计记录、津贴管理，以及运营方面，出现至少32处明显的疏失。

其中，社会及家庭发展部、教育部、国家公园局以及南洋理工学院，已经就审计署发现的疏漏向警方报案，案件涉及滥用补贴、虚报收入，以及伪造报价和测试报告。

以教育部为例，审计署抽查学校建筑工程合同时发现，有230个未列价格项目的估价可能有问题。教育部在发给媒体的声明中说，受委任的工程顾问或承包商可能涉及提交虚假报价的不正当行为，当局已经报警。

审计署也在教育部、公园局、建设局，以及圣淘沙发展局的采购与合同管理程序中发现了疏失。

公园局或多付193万元工程费 教育部多付31万7100元

其中公园局可能多支付了193万元的工程费，教育部则因为没有妥善估价或为没有进行或未遵照合同展开的工程，多付了31万7100元。

公园局已经追回29万元，教育部则追回了6万8000元，并将继续追讨多付的款项。

审计署审计了包括所有16个政府部门和八个国家机关的政府财务报表账目，以及三个法定机构、四家国有企业和其他两个账户的财务报表。审计长报告已在7月2日呈交尚达曼总统，并在星期二（16日）提呈给国会。

财政部星期三代表各政府部门和机构回应审计长报告时指出，审计长对政府财务报表发布了无保留意见的审计报告，这是独立验证，即政府账目在所有重要方面都按照法律规定来编列，而且公共资金得到妥善核算。

“政府高度重视审计署的意见，审计工作对维护公众信任、问责制和公共资金管理的透明度是至关重要的。对于所发现的漏洞，各机构负责人将彻底审查每个案例，找出根本原因，并迅速采取措施解决问题。我们也不断努力加强各机构的治理能力、流程和系统。优秀工作方式将与各个公共机构分享，以提高治理标准。”

审计署：公共部门整体应加强三方面管理

审计署在报告中也说，公共部门整体应加强采购与建筑合同、津贴发放，以及收款这三方面的管理。

这包括在招标书与合同中清楚列出承包商所须交付的商品和服务，机构在管理合同时也应履行尽职管理并充分监督承包商，以及只为已完成的工程付费。

各机构也应为津贴发放设立监控措施，检测不符合资格的申领以及可能出现的不当行为。审计署建议，采用数据分析技术提升各机构对所发放津贴的监督能力，以便及时发现异常情况。审计署也说：“津贴评估小组成员的利益冲突声明程序也应完善，确保评估过程公平。”

审计署也指出，费用的收取应准时准确，并严密监控欠款情况，以迅速采取行动追回拖欠款额。

对此，财政部表示会继续改进，包括更好地采纳科技、加强对建筑工程合同负责人的指导、更完善地规划津贴发放，以及更常核查收款程序。内部审计部门也会继续定期独立评估管控机制，并直接向各机构领导反馈发现的问题，以便及时解决。