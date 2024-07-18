产假福利与津贴等疑遭滥用 社会家庭发展部幼培署加强津贴监督

审计署发现由政府承担薪资的产假和陪产假福利计划可能遭人滥用，包括申报雇员开始放产假时工资突然升高，过后又回跌等情况。社会及家庭发展部已对26起疑似滥用的个案报警，并且不让违例雇主继续索偿。

此外，审计署也发现儿童培育户头有疑似滥用迹象，包括款项被提取来购买成人墨镜等不合规定的物品。社会及家庭发展部对未经授权从儿童培育户头提款的案例采取行动，并已就六起有犯罪嫌疑的提取案报警。

审计署星期三（7月17日）发布2023／2024财政年度审计长报告，其中包括对社会及家庭发展部，以及幼培署管理的指定育儿补助措施进行主题审计。

接受审计的计划包括上述政府承担薪资的产假和陪产假福利计划、婴儿花红奖励计划下的儿童培育户头补贴、幼儿培育署管理的托儿和托婴津贴、幼稚园学费援助计划（简称KiFAS），以及主要业者与伙伴业者计划下的资助。

根据报告，2021年4月1日至2023年6月30日期间，政府在以上计划下共发放45亿5000万元。家长或监护人在上述期间从儿童培育户头提取的款项也接受审计，总提取额为14亿9000万元。

审计署：监督措施有待改进

审计署指出，尽管社会及家庭发展部和幼培署对发放津贴各阶段程序制定了监督措施，也落实了不少良好做法，但仍有几个方面有待改进。

这包括提升监督措施以侦测不合格索偿以及潜在违规行为、确保儿童培育户头款项的提取合规，以及检讨是否制定额外程序加强对申请津贴或索偿的处理。

社会及家庭发展部和幼培署星期三做出回应时说，所有疏失都已得到解决，当局也采取进一步行动，加强对补助和津贴发放的管控。

社会及家庭发展部提醒，雇主不应该为非合法雇员就政府承担薪资的产假和陪产假提出索偿，或通过申报高于员工实际工资的薪金，以进行索偿。

对于被发现滥用儿童培育户头款项的监护人，社会及家庭发展部指出，他们须将所提取金额偿还给有关户头。由于家长可在学前教育中心、眼镜店及药房等当局授权机构使用儿童培育户头款项支付获批准的开销，这些授权机构如果没有遵守查核和维持良好记录的义务，将被罚款或被令暂停营业。

学前中心监督有待加强

审计署也指出其他待改进的方面，这包括加强对学前中心的监督，确保业者提呈审计报告后才向他们发放资助。此外，幼培署应确保准时完成对主要业者和伙伴业者的年度审计，以及时跟进问题和向业者发放资助。

幼培署在回复中强调已简化行政手续，以便及时向有关业者发放补助，并且已委任审计师团队，以更好地分担审计工作，确保针对主要业者和伙伴业者的审计工作如期完成。

此外，对于幼儿津贴超额发放或发放不足等情况，幼培署已采取行动追索或补还，以及加强津贴管理系统。

对于审计署指出有学前中心的津贴申请文件疑似有修改或日期“提前”（backdate）等迹象，幼培署指出并没有发现欺骗行为，但已向有关中心发出警告信。