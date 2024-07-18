五年投500万元 蚂蚁国际和南大合作研究隐私增强科技

用户数据对业者来说犹如资本资产，如何在善用资料和保护隐私之间取得平衡，是日益重大的问题。数码金融业者蚂蚁国际与南洋理工大学合作，未来五年展开500万元的隐私增强科技研究。

隐私增强科技（Privacy Enhancing Technologies，简称PETs）指可用于加强隐私的科技，保护用户姓名、电话号码、电子邮件地址等个人资料。这些资料不仅让业者能够服务用户，累积足够数量后也能作为数据，推进不同方面的业务发展，比如分析同一地区用户的需求和喜好，再为不同用户推送相关产品或服务的广告。

然而，随着监管机构和消费者对隐私的关注提高，业者须确保只收集业务所需的资料，并采取相应的措施保护资料。他们因此可使用PETs，通过数据加密或匿名化等方式保护隐私。

配合7月15日至18日举行的个人资料保护周研讨会，蚂蚁国际和南洋理工大学星期二（7月16日）签署总研究合作协定，展开为期五年的PETs研究。

蚂蚁国际在66个市场提供支付宝+（Alipay+）等平台，总部设在新加坡。

蚂蚁国际和南大旗下数码安全中心的研究，以实际商业案例为基础，进而开发或优化PETs。这有助于业者以维持用户隐私为前提，分享数据加以分析和运用。

蚂蚁国际再投1500万元 本地及海外培养相关人才

蚂蚁国际也宣布将投资额外1500万元，在本地和海外培养相关人才。

PETs是个新兴科技，目前虽还没有系统化的监管规定，但资讯通信媒体发展局（IMDA）早在2022年就推出沙盒，让业者在安全的环境下试行，包括蚂蚁国际、Grab、万事达卡（Mastercard）等业者都有参与，其中不少试行项目都关乎人工智能（AI）。

多名国际专家在研讨会上探讨课题时强调，人工智能是否真的聪明，取决于所学习数据的数量和质量。在生成式AI的催化下，PETs可助业者收集更多资料用以训练和测试AI模型，甚至“制造”出合理数据，以增加准确性。

然而，AI伦理和数据隐私专家新加坡法律学会学会执行长杨子健提醒，任何工具都是把双刃剑，即使用PETs也可能影响AI模型，业者须谨慎对待。

基于所述的不确定因素，国际智库信息政策领导中心负责人贝拉米（Bojana Bellany）在座谈会上说，业者须投入很多资源去了解和运用PETs，因此若没有硬性监管要求，或不愿使用PETs。

针对生成式AI的PETs沙盒仍在进行中，参与业者可获得当局资助，以展开相关测试。