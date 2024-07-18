陆军本月将换上新轻机枪 更小更轻还能射更准更远

新加坡陆军部队将在今年7月底前，为现役单位全面汰换使用40多年的Ultimax 100型轻机枪，并以更小、更轻，且可射得更远更准的新款柯尔特轻机枪取代。

为应对不断变化的作战环境并更新装备，陆军部队与国防科技局合作评估并采购柯尔特步兵自动步枪（Colt Infantry Automatic Rifle，简称IAR）6940E-SG型轻机枪。轻机枪（Light Machine Gun）是步兵专用的一种支援武器，专为士兵提供火力压制，让小队能有效移动或前进。

陆军已从今年4月开始，陆续为所有现役作战单位和作战支援单位，引进这款新装备，预计7月底完成汰换工作。同时，有关训练也在逐步进行中。这款新型轻机枪还将在今年的国庆庆典上，于全面防卫40精锐防卫表演中亮相。

国防部星期三（7月17日）在巴西拉峇军营的室内实弹射击靶场中心，向媒体说明新型轻机枪的特点。据介绍，这款轻机枪在杀伤力、人体工学设计和作战灵活性方面，都有所增强。

例如，相较于1982年投入使用的Ultimax 100轻机枪，柯尔特轻机枪的枪身不仅更短更轻，射程也更远，达600米，旧款为460米；新款轻机枪也配备红点瞄准镜和三倍放大镜，以协助士兵更迅速、更准确地锁定目标。

新加坡步兵总部策划处处长陈文开中校说：“近年来，军队认识到城市作战变得日益普遍，尤其是当士兵在复杂的城市环境中作战，须尽可能避免伤及无辜。因此，我们认为是时候更换陆军的自动步枪，以应对这些新挑战。”

他解释，新型轻机枪备有两种射击模式——适合城市作战的半自动单发射击模式，以及可提供火力压制敌方的全自动射击模式，让地面部队根据地形和作战环境灵活使用。“整体而言，它能让我们的部队射得更远、更久、更精准。”

国防部星期三也让媒体体验使用新型轻机枪。首次尝试射击的《联合早报》记者，在接受约半小时的指导说明后，进行白天和夜晚两种情景下的实弹射击，发现轻机枪相当容易操作，后坐力也不算太大；使用红点瞄准镜，白天单发射击的五发子弹全部命中靶标，全自动射击模式下则有约一半打偏，夜晚的情况也差不多。

记者（右）星期三在巴西拉峇军营的室内实弹射击靶场中心，体验使用新引进的柯尔特自动步枪进行实弹射击。试射人员都有一名指导员从旁监督，以确认安全。（郑一鸣摄）

一些部件经过客制化调整 新轻机枪更符合士兵需求

国防科技局系统管理署工程经理陈秀玲说，当局根据作战效能、可靠性、维修和成本这四大因素，决定采购柯尔特轻机枪。

“国防科技局的团队与陆军合作了解使用者的需求，以及进行广泛的市场调查和武器试验和评估。我虽然没当过兵，但亲手操作各种武器后，让我更深入了解使用者的感受。”

陈秀玲也指出，为了让新款轻机枪更符合士兵的需求，并加强他们的作战能力，我国陆军使用的柯尔特轻机枪，一些部件经过客制化调整，包括拉机柄（charging handle）、前握把，以及双脚架。

对于这款轻机枪日后会否在本地生产、采购成本多少，以及是否考虑过其他型号的轻机枪，当局仅说不便透露细节。

去年8月，总部设在美国的柯尔特制造公司为美国国会众议院外交事务委员会准备的一份报告称，曾在去年7月寻求向新加坡出售1885支5.56毫米口径M4全自动步枪，要价约320万美元（约429万新元）。不过，不清楚这是否就是我国采购的6940E-SG型轻机枪。

至于如何处置旧款轻机枪，陈文开说，军方将继续保养这些武器，以满足其他作战需要。