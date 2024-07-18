果子狸家族红山组屋安家 发烧友追拍“全家福”

红山组屋区惊现两窝果子狸，以有盖走道天花板为家，吸引居民和摄影师“拜访”，甚至有人制作“狸踪”地点图，守株待兔拍下全家福。

近日，脸书各大群组开始有许多动物摄影爱好者发布有关红山景组屋区有果子狸出没的贴文，指它们以组屋走廊的天花板为家。

动物摄影爱好者玛丽塞尔（39岁，看护者）透露，日前她看到贴文后，星期一（7月15日）就前往红山景第129座组屋。“但是那天没那么幸运，我只看到一只成年和一只幼年果子狸。”

玛丽塞尔第二天再次与友人前往，那次比较幸运，从晚上7时许等到约8时，看到三只果子狸带着四只幼年果子狸到外觅食。

“待到9时许觅食完毕，还有一只幼年果子狸无法爬上组屋走道的柱子回巢，全家人不断地吱吱叫，让我好心疼。”

于是，他们把一根干枯的树枝挂在走道横梁上，利用树枝为支撑点让小果子狸成功爬上去与家人团聚。

玛丽塞尔指，有许多其他的摄影师等了至少三小时才见到果子狸一家的身影。而且那一带至少有两巢果子狸，所以会有两组摄影师在两个地方守株待兔，等待果子狸一家出现。

另一名动物摄影爱好者相国安（退休人士）也向记者展示有人制作的“狸踪”出现的热门地点图。该地图显示红山景组屋区一共有两处果子狸出没热点，相信是它们的巢穴，而它们经常会在红山景第123座、126座、128座和129座组屋与毗邻停车场出没。

《新明日报》摄影和记者星期三（17日）下午走访第129座组屋时，很幸运地捕捉到果子狸的画面。有一只成年果子狸本要出去觅食，但听闻人类的脚步声，便迅速窜回走道天花板里。

完整报道，请翻阅2024年7月18日的《新明日报》。