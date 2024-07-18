台湾电单车电池供应商Gogoro 8月设立本地首个换电站

台湾电单车电池供应商Gogoro今年8月正式设置它在本地的首个电池充换站，预计未来两年人们可陆续在全岛的蚬壳油站看到更多的Gogoro充换站。

去年3月，本地汽车代理商合发（Cycle & Carriage）、Gogoro，以及foodpanda宣布，三方展开为期一年的试行计划，让送餐员在车子快没电时，到两个指定场所，更换一套已经充好电的电池。这样一来，送餐员不必等电池充好电，就能迅速上路继续工作。

在这项试行计划下，合发和Gogoro分别提供20辆电动电单车和100个可更换电池。这些电动电单车充满电后可行驶多达100公里，骑士在电池快没电时，可到乌美或亚历山大一带，合发所设的服务中心更换电池。参与计划的骑士平均每月累计骑行大约2200公里，每天交换电池多达两次。

合发和Gogoro星期三（7月17日）发布联合文告宣布，因试行计划反馈良好，双方签署了独家协议，合发将成为Gogoro在本地唯一的经销商，负责销售电池交换系统和电动电单车。

合发也同时宣布在接下来两年，与Shell Recharge充电站合作，逐步在全岛蚬壳油站提供Gogoro电池充换服务。首个电池充换站将设在158号杨厝港路的蚬壳油站，相关工程目前已展开，预计会在8月完成。

到了今年第四季，合发将引进三款配备电池交换系统的Gogoro电动电动车，并为消费者推出一个全包配套，包括电池交换、维持和维修服务。

初创公司Scorpio Electric 获“特别用途许可证”

另外，新加坡电动电单车初创公司Scorpio Electric的一辆高性能电动电单车Scorpio Electric X1，在星期一（15日）获陆路交通管理局颁发的“特别用途许可证”（Special Purpose License，简称SPL）。

这个许可证允许业者在新加坡的公共道路上行驶电动电单车，以进行全面的耐久性和耐力测试，有效期为12个月，从本月中旬开始计算。

测试期间，车辆将放上陆交局给予的特别车牌，以便能在公共道路上顺利行驶。Scorpio Electric也是本地首个获得此证的新加坡电动电单车公司。