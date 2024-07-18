石狮雕像藏价值50万元冰毒 25岁香港男子被捕

中央肃毒局与香港警务处毒品调查科合作，查获黑市价约50万新元的冰毒，逮捕一名25岁涉嫌贩毒的香港男子。

中央肃毒局星期四（7月18日）发文告说，当局星期二（16日）展开肃毒行动，逮捕了一名涉嫌贩毒的25岁外籍人士并起获4.15公斤的冰毒，黑市价约50万元。

肃毒局说，当局与香港警务处毒品调查科交换情报，于星期二下午在樟宜南一带逮捕一名外籍人士，他当时刚将一个包裹交给附近的航空货运仓库。

毒贩将4.15公斤的毒品藏在石狮雕像底座里。（中央肃毒局提供）

中央肃毒局副局长（行动）陈亮华感谢香港警务处毒品调查科在行动中分享的情报。

他说：“中央肃毒局感谢香港警务处毒品调查科共享的情报，促成了此次查获大量冰毒。贩毒团伙的眼中没有国界，只要有利可图，他们就会与任何人合作。面对这样的犯罪分子，执法机构必须展开密切合作。中央肃毒局也做好与我们的伙伴紧密合作的准备，打击这些从他人痛苦中牟利的贩毒团伙，并将他们绳之以法。”

肃毒局没有在文告中说明被逮捕外籍人士的国籍和性别。

不过，据香港《东方日报》新闻网报道，被逮捕的是一名25岁的香港施姓男子。香港警务处毒品调查科于6月下旬怀疑有贩毒团伙派人到新加坡进行毒品交易，于是与中央肃毒局分享情报，促成这次执法行动。

根据抵触滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都属违法行为。凡走私超过250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判处死刑。

肃毒局针对男子涉及毒品相关活动的调查，仍在进行中。