图管局举办系列活动 鼓励国人拓展兴趣提升自我

有兴趣学习新技能、拓展职业道路的公众，可参与国家图书馆管理局和新加坡精深技能发展局合作推出的一系列活动，了解自我提升的机会和资源。

这项名为“工作出色，活得精彩”（Live Well, Work Better）的THRIVE@libraries活动，于星期四（7月18日）至星期六（20日）举办，设有四个活动区，让身处不同职业生涯阶段的公众，认识有哪些自我提升的渠道和资源，并聆听业界人士的建议。

其中三个活动区设在巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter）广场。除了有一个让公众发掘休闲乐趣的“生活游乐场”，还设置“职业健身站”，为公众提供自我提升的信息。

例如，淡马锡理工学院和职总恒习（NTUC Learning Hub）等机构将在职业健身站设立展位，说明各种提升和培训课程；科技巨头三星则会介绍旗下最新的生成式人工智能科技，帮助职场人士提高生产力。

淡马锡理工学院发言人黄荣兴说：“上班族的需求跨度非常大，因此我们须要提供不同程度和类别的课程。有些是专业文凭，有的则是让人尝鲜的兴趣班。”

巴耶利峇中心还设有“互动休闲室”，邀请专家和业界人士，如苹果公司前高管伯内特（Bill Burnett），分享职业发展以及工作与生活平衡的小贴士。

另外，位于巴耶利峇的终身学习学院（Lifelong Learning Institute）也会举行10场讲座和工作坊，为初入职场的年轻人或创业人士等群体提供帮助。

活动已吸引近千名公众报名

图管局助理处长林碧霞受访时说，这一系列活动将有助于公众自我提升，目前已经吸引了近1000人报名，接下来几天预计将会有更多公众参加THRIVE@libraries的活动。

林碧霞说：“考虑到参与者的不同专业背景和学习需求，我们提供了不同的学习平台和内容，在职业发展之余也鼓励大家拓展个人兴趣。”

路过时被活动区吸引的张凯骏（32岁，会计师）认为，生活游乐场内的职场性格测试非常有趣。他说：“了解自己的性格和发掘自己的兴趣爱好是职业规划中不可或缺的，这样才可以在职场上找到最适合自己的岗位。”

有兴趣的公众可到go.gov.sg/nlb-thrive，了解更多活动详情。