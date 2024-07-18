与妻串谋骗公司签600万元合同 啤酒公司高管判监30个月

喜力（Heineken）啤酒亚太出口公司前总经理与妻子串通他人隐瞒商业利益，欺骗公司与妻子暗中操控的公司签下价值600万元的合约，被判入狱30个月。

被告罗耀辉（55岁）共面对两项欺骗和九项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的控状，他对其中三项认罪，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告犯案时是Heineken Asia Pacific Export公司（简称HAPE）的总经理，负责喜力品牌在亚太区的销售、营销和出口。

HAPE母公司管理层在2016年对HAPE与分销商的战略进行检讨，希望HAPE不再与多个分销商直接对接。被告之后向公司提议，找一名代理商作为中介，负责处理与其他分销商的事宜，以此简化分销网络。

被告也推荐一家马来西亚啤酒分销公司Harrisons Holdings作为代理商，理由是它在业内信誉良好。公司批准被告的提案，并给予他拟定合约条款等相应的权力。

代理商在本地无业务 被告妻子开公司与HAPE签约

由于Harrisons是HAPE的长期客户，被告与其董事经理陈宝钦（66岁）之间熟络。被告在上述提案获准后与陈宝钦洽谈，得知Harrisons在新加坡没有经营业务。两人商量后决定让被告的妻子梁碧云（52岁）开设一家公司，作为代理商与HAPE签约，却向HAPE隐瞒商业利益。

梁碧云当时担任20多家公司的董事，这些公司主要经营餐饮和教育领域相关业务。为避免商业利益被发现，梁碧云说服她的一名员工张淑真（46岁）以个人名义，替她注册称为Pines Impex（简称Pines）的公司。

陈宝钦担心若他明面上与Pines有关联，会影响在Harrisons的工作，便也找来他人作“代表”。实际上，梁碧云和陈宝钦平分公司股息，公司银行户头由他们暗中操控，每月也会给张淑真和另一人1000元的“董事费”。

在数人制造的假象下，被告的上司相信Pines隶属于Harrisons，批准两家公司的合作。陈宝钦也至少一次与被告的上司见面，谎称他是负责经营Pines的Harrisons代表。

根据合约，HAPE从2017年4月起的三年内，每月支付16万6667元给Pines，每年也允许后者报销12万元与客户相关的活动经费，整份合约的价值至少600万零12元。

梁碧云后来又找来他人注册另外一家叫Amber Cove的公司，以该公司名义聘请四名员工处理Pines的生意。

被告夫妇获逾131万元 妻把钱用在个人和家庭开销等

调查揭露，Pines在2017年6月至2019年7月期间，共收到HAPE支付约479万零679元，当中被告夫妇获得131万7000元，陈宝钦获116万1900元。梁碧云把钱用在个人和家庭开销，以及其他生意。

2017至2018年间，82万元赃款从Pines户头转到梁碧云和张淑真名下。

法官下判时说，虽然没有证据显示HAPE因此遭受金钱损失，但Pines不是如Harrisons一般在业内享有良好信誉的公司，甚至没有任何经验和声誉，HAPE并没有得到与它付费相应的服务，存在潜在损失。

梁碧云同样面对11项控状，她的案件在星期四（7月18日）过堂，被判无事省释；张淑真则面对两项欺骗和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令罪名，早前已被判无事省释。

陈宝钦的案件仍在审理中。