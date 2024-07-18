报复儿子被踢拳打六岁童 男子判监五周

七岁儿子申诉被踢下体，53岁父亲为儿子出头，一拳将六岁男童打倒地上。这个父亲因一时的冲动换来五个星期的牢狱。

被告麦伟安（译音）对一项蓄意伤人控状认罪后，星期四（7月18日）在国家法院面判。

受害男童是一家语文学校的学生，与被告的儿子是同学。为保护受害人，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害人身份的资料，包括事发地点。

根据案情，去年10月18日晚上9时，被告开车同妻子去接儿子下课。儿子上车后申诉被同学踢了，并称下体感觉疼痛。被告停车查看，发现儿子下体发红，便折返要妻子向教师和涉案同学讨说法，但妻子无法从两人口中了解具体情况。

被告决定亲自去责问，当时他看到那名六岁男童和他的祖母正要离开，便上前质问男童是否踢他儿子，男童还没反应过来，被告一拳就朝他的脸上打去。

根据庭上播放的电眼画面，男童被打后踉跄倒地，祖母立即将他扶起并查看。庭上并未透露受害男童与踢伤被告儿子的是否同一人。

被打男童转介去看心理医生及骨科医生

男童被打后到综合诊疗所求医，医生检查后认为他的情况良好，无须住院，但被转介去看心理医生及骨科医生。

法官下判时指出，被告在询问受害人是否踢他儿子时，还未等待他反应就打人，甚至没有确认对方是不是他要找的人。此外，即使受害人确实踢了他儿子，他也应该问清楚来龙去脉，而不是先断定对错，妥当的处理方式是应该告知男童的父母，而不是由他来管教。

被告已向受害男童的父母作出约440元的医疗赔偿。

控方指出，被告攻击受害男童脆弱的部位，还用力过猛导致他后仰倒地，幸好当时祖母牵着男童的手，他才不至于撞伤头。控方因此建议法官判被告坐牢六至九周。

被告求情时称，他看到儿子脆弱部位受伤，又得不到任何解释，才会情绪失控而动粗，如今感到后悔。他也想向男童和他的父母道歉，称自己无意打倒孩子，恳求法官轻判。