李显龙资政周五访马来西亚 出席马国元首登基典礼

国务资政李显龙星期五（7月19日）起访问马来西亚四天，出席马国国家元首苏丹依布拉欣的登基典礼。

总理公署星期四（18日）发文告说，李显龙是应依布拉欣邀请出席登基典礼的外国领导人之一。典礼将于星期六（20日）在吉隆坡的国家王宫举行，李显龙也会出席晚宴。

首次以国务资政身份出访

这是李显龙5月15日把国家领导棒子交给总理兼财政部长黄循财后，首次以国务资政身份出访。

柔佛苏丹依布拉欣今年1月31日宣誓就任马来西亚第17任国家元首，正式开启五年任期。尚达曼总统和李显龙总理当时分别致函祝贺。

随后，依布拉欣应尚达曼总统的邀请，于5月6日对新加坡进行两天国事访问，期间也和李显龙会面。

那是依布拉欣出任国家元首后的首个国事访问，凸显新加坡和马来西亚的良好双边关系与特殊情谊。访问期间，依布拉欣在我国国会复会时观摩议事进程，还从地铁汤申—东海岸线的春叶站乘地铁到兀兰北站，并在那里了解新柔地铁工程的进展。

将会见马国首相安华及各州领袖

除参加登基典礼，李显龙本次出访马国期间，也将会见马国首相兼财政部长安华，以及马国各州统治者、内阁部长和领袖。

他也会在吉隆坡商业俱乐部晚宴上发言，并出席新加坡驻马来西亚最高专员公署为旅居海外新加坡人举办的招待会。

随行的包括资政夫人何晶、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，以及贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲。

此前，黄循财总理在接棒近一个月后，曾于6月12日访问马来西亚，并同安华及其他政要会面。

黄总理对东南亚国家展开的一系列介绍访问，首两站为文莱和马来西亚，反映新加坡与这两个邻国长期以来关系密切。