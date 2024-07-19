恶鸦发狠啄四人 补习教师头皮流血

大白天乌鸦发狠，而且专瞄头部啄，至少四人被攻击，其中一名女补习老师被啄伤头皮流血。

这起事件发生在星期四（7月18日），地点是淡滨尼9道第485B座组屋后方的露天停车场。

热心读者白女士（59岁，补习老师）通知《新明日报》，星期四中午12时路过停车场，被一只从高处飞下的乌鸦攻击。

“当时我要去附近取包裹，岂料一只乌鸦直接飞下，啄了我的头，吓得我赶紧跑开。后来发现头皮被啄破，还流血了。”

“我过后去看医生，医生怕破伤风，给我抗生素和药膏。还叮嘱若身体还有不适，要赶紧就医。”据观察，白女士头皮受伤红肿，伤口约一两厘米。

她说，以后尽量少取道停车场，也希望附近居民提高警惕，不要再有人被啄伤。

记者星期四走访，发现除了白女士，还有至少三名居民遇袭。居民卡琳（51岁，秘书）说，当天1时许路过停车场，突然头部被啄。

“我住在这里24年了，第一次遇到这种事，庆幸没有受伤，只是头部有点痛。”

另一对姐弟也被乌鸦袭击。姐姐郭妙玲（26岁，宠物美容师）说：“我弟弟是早上10点去上学时，头部被啄，而我是下午4时下班回家时被攻击。”

而该组屋楼下有一间托儿所，受访居民担心有孩童被乌鸦啄伤。

完整报道，请翻阅2024年7月19日的《新明日报》。