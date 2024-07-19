餐厅经理打翻热汤 烫伤女食客双腿

妇女申诉，到日式餐厅用餐时，餐厅经理不慎将热汤泼洒在她腿上，造成二级烫伤。

事主陈小姐（40岁，医务行政人员）告诉记者，星期天（7月14日）下午5时许，她下班后独自一人到诺维娜Square 2一家日式料理餐厅用餐，并点了一份牛肉套餐。岂料，服务员在送上餐点时，不慎将味增汤打翻，倒在她的双腿上。

“我才知道服务我的是餐厅经理，他当时走路有点一拐一拐，看上去平衡感欠佳，跟着就打翻汤，泼在我腿上。”

陈小姐当时吓到立即起身，极度狼狈，大腿一阵疼痛。

“经理当下没有给我纸巾，也没有主动关心，连一句道歉都没有。而且当时餐厅也没有很忙，经理是慢条斯理的去拿纸巾。”

她说，当时她要求其中一名店员陪同到厕所，过后自行走到陈笃生医院的紧急部门求诊。

根据陈小姐的说法，医生在看到她的伤势后，经诊断是二级烫伤，打了破伤风和止痛针后，当晚在友人的陪同下出院，也发电邮到餐厅反馈。

不过最令她不满的是，餐厅当下并无任何回应，没有慰问或安排探访，直到隔天才联络说，会进一步跟进，她认为对方无法体谅她的痛楚。

“那时餐厅什么都没说，是之后才来道歉，解释说店员是无心之过，会交由保险理赔，我无法感受到对方的同理心。”

餐厅：正全面调查 已向食客道歉

Japan Foods回复《新明日报》询问时说，他们对于所发生的事故深表遗憾，目前正全面调查，并将加强安全措施，尤其是在上热食物时。

发言人指涉及事故的员工都对此深表歉意，并已亲自向受影响的食客道歉，这也是该员工在集团工作十多年来首次发生事故。

此外，集团也已经向事主道歉，目前正与保险公司一起商讨提供最合适的赔偿。

完整报道，请翻阅2024年7月19日的《新明日报》。