143合作伙伴获人协社区精神表扬奖 肯定为社区贡献与付出

每个月在甘榜菜市区提供免费的数码实践工作坊，向儿童和青少年传授数码技能与知识，目前已有超过800人受惠，非营利组织VIVITA新加坡获颁2024年人民协会社区精神表扬奖。

VIVITA新加坡联合创办人李海量说：“参与者能够接触到编程、机器人、数码艺术等数码技能，这也是配合甘榜菜市区的科技星期六计划，希望能够培养年轻一代掌握数码能力，以及推动社区的创新精神。”

李海量指出，VIVITA也会跟学校合作，提供平台让学生分享数码知识，比如跟巴特礼中学媒体资源和信息科技社团合作，向八岁至15岁的儿童与青少年介绍什么是动画，学会把喜欢的人物角色使用动画呈现出来。接下来，也跟尚义中学资讯通信社团合作，教导参与者利用编码创作游戏。

每场工作坊平均约有20名参与者，过程中他们也建立了友谊，并增强自信心。李海量希望，未来能够把活动扩展到本地其他社区和校园。

2024年人民协会社区精神表扬奖（People’s Association Community Spirit Awards 2024）颁奖典礼星期四（7月18日）在新加坡乌节大酒店举行，活动主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长、人协副主席唐振辉。共有143个合作伙伴获得表扬，以肯定他们为社区做出的贡献与付出。

另一个获得表扬的是新加坡旨真坛道学会。学会每年举办慈善筹款晚宴，跟东北社区发展理事会开展项目协助低收入家庭应付生活费。

去年，学会跟超过50个合作伙伴筹得19万元善款，加上东北社理会筹得的另外19万元，共38万元善款用于东北幼儿成长基金（North East Growth Fund）、开学小背包（Preschool Starter Kit）、以及盛港东食品补贴计划，让超过2000人受惠。

学会创办人兼主席吴木兴说：“获得表扬感到荣幸，希望能够借着平台让更多人多做善事，帮助有需要的人。”

吴木兴也是潮州八邑会馆会长，以及新晔集团执行主席兼行政总裁。