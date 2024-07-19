我国成功研发致命鱼病落鳞症疫苗 有望改变水产养殖疾病管理模式

先是鳞片脱落、皮肤病变，最后导致鲈鱼大量死亡——落鳞症对东南亚的渔农造成极大经济损失，甚至导致本地水产养殖公司Barramundi集团不得不关闭养殖场。如今集团和当局合作研发疫苗，加强鱼类抵抗力，有望主动防范这个致命的鱼病。

Barramundi集团旗下疫苗公司UVAXX和新加坡科技研究局合作，成功研发首款可预防鲈鱼落鳞症（scale drop disease virus）的疫苗。疫苗有望改变水产养殖疾病管理模式，从被动应对转为主动预防，改善经济效益。

鱼群感染落鳞症后 死亡率可达七成

落鳞症是高发于东南亚海域的致命鱼病，鱼群染病后死亡率可高达70%。去年7月，因落鳞症暴发，Barramundi集团不得不终止在我国南部水域的金目鲈养殖场运作，将养殖业务迁至文莱。

这一疾病对亚洲鲈鱼养殖业的可持续性和盈利能力构成重大威胁，尽快开发有效的疫苗至关重要。当时，包括UVAXX和新科研在内的几家研究机构，分秒必争研究应对方案，包括开展选择性育种计划、开发疫苗与口服药物等。

UVAXX和新科局星期五（7月19日）公布，此次新研发的疫苗包含了落鳞症病毒的抗原表位（epitope），即触发免疫反应的信息，通过接种可增强鱼类自身的免疫抵抗，增加它们染病后的存活率。

研发团队介绍，传统的鱼类疫苗通常使用灭活或减毒的病毒疫苗，而使用抗原表位技术也是新尝试。据介绍，疫苗最佳接种时间是在鱼苗阶段，能在鱼类感染落鳞症时，将成活率提升至约75%。

新疫苗有望成为首个预防落鳞症商业方案

截至目前，市面上还没有针对落鳞症的疫苗或有效治疗手段。研发团队称，新疫苗有望成为第一个推出市场的预防落鳞症的商业解决方案。

不过，团队下一步还须开展转化研究，包括与合作伙伴进行商业规模的试验并评估疫苗的安全和有效性，以及获得监管部门的批准，才能建立生产线，可能需等待数年时间，疫苗才会最终面市。

新加坡食品局也通过新加坡食品故事科研计划（Singapore Food Story R&D Programme）支持此次疫苗研发。食品局高级署长（科学与科技部）鄞云忠博士指出，新疫苗的研发利用我国的生物技术专长，也是为实现更安全、更可持续的食品供应而进行的一项开发。