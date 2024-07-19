四诊所两牙科诊所严重违规 7月24日起从CHAS除名

四家私人全科诊所和两家私人牙科诊所由于向政府索取津贴时严重违规，将从社保援助计划（CHAS）的参与诊所名单中除名。它们的保健储蓄和终身健保认证资格也将被撤销。

卫生部星期四（7月18日）发文告说，这些诊所是位于宏茂桥6道第713座和蔡厝港环路第50A座的两家Life Family Clinic、位于西海岸通道第501座和宏茂桥10道第531座的两家晶良西药房（Loh & Loh Clinic & Surgery），以及两家晶良牙科诊所（Loh & Loh Dental Surgery）。

从7月24日起，这六家诊所将无法代表病人，向卫生部申请CHAS、保健储蓄和终身健保计划的相关津贴。

也将从健康SG计划中除名

除了宏茂桥6道第713座的Life Family Clinic，其他三家全科诊所都参加健康SG计划。从7月24日起，这些诊所也会从健康SG计划中除名，不得为旗下健康SG计划参与者提供相关福利，也不得接受新参与者。

根据卫生部，Life Family Clinic在冠病疫情期间，多次滥用政府的居家康复计划和拭子检测计划，例如未进行居家看诊却索取津贴，以及为冠病检测未呈阳性的患者索赔。

至于晶良旗下的两家全科诊所和两家牙科诊所，卫生部发现它们索取CHAS津贴时严重违例，例如索偿的治疗并非在同一分店进行，以及篡改收据上的病人住址。

卫生部指出，由于违规索取补贴的是诊所的主要负责人，当局撤销Life Family Clinic负责人林锦寿医生，以及晶良西药房和牙科诊所负责人洛晶隆医生的保健储蓄和终身健保认证资格。

两名医生所进行的治疗将不能获CHAS、保健储蓄和终身健保索赔。不过，由于他们还是新加坡医药理事会的注册医生，也持有执业执照，因此还可继续提供医疗服务。

卫生部：密切监管诊所CHAS索偿情况

卫生部说，当局密切监管诊所的CHAS索偿情况，多数诊所都遵守指导原则。“就林医生和洛医生的情况而言，我们正在做进一步调查，可能须将他们的案子转交相关监管机构。”

卫生部已要求这两名医生通知受影响的病患，以确保他们能继续获得医疗服务。病患可考虑改到附近其他拥有相关认证资格的诊所求诊。

受影响的健康SG计划参与者将接获通知。卫生部建议他们改到其他参与计划的诊所，以继续享有相关的福利和服务。