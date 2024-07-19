陈振声：我国需扎根于个别不同文化 同时建立共同点

新加坡人需要深刻理解并尊重不同文化的根源和差异，拥抱文化多样性，才能创造自己独特的文化，建设共同的未来。

教育部长陈振声星期五（7月19日）参与圣安德烈初级学院种族和谐日纪念活动后向在场学生指出，为克服种族刻板印象，新加坡选择了最艰难的路，要扎根在个别不同文化的同时，也要建立共同点。

陈振声：我国不由共同历史来定义 而由共享未来和价值观来定义

他说，每个种族都有自己的文化历史，我国从来不由共同的历史来定义，而是由共享的未来和价值观来定义。

陈振声鼓励学生反思种族和谐在当今世界和未来的意义，踏出舒适圈去欣赏异族文化。他说，只有尊重彼此之间的差异，才能在各自文化优势的基础上，共建未来。

7月21日是种族和谐日，本地中小学星期五（7月19日）通过课堂讨论和庆祝活动，让学生认识社会的文化多样性，以增强种族和谐和社会凝聚力。

陈振声走访圣安德烈初级学院，参与一年级学生的品格与公民教育课。学生们以小组形式，从传统服装、饮食和节日三个方面，分享他们对异族文化的认识。

传统服装通常是推崇种族和谐的象征，学生们分享了穿异族服装的经历，如华人穿马来古笼服（baju kurung）套装。陈振声进一步提问，穿其他种族的传统服装时，应该如何避免文化挪用。对此，一些学生认为，应充分了解服装背后的文化，并避免随意改造服装。

谈到饮食文化，学生们用2019年的一篇印度族妇女在小贩中心遭到种族歧视的报道引入话题，讨论隐性种族歧视（casual racism）如何产生。大部分学生都认为，有关肤色的不友善言论都属于隐性种族歧视。

陈振声：须深刻理解并尊重彼此历史及差异

陈振声借此告诉学生：“我们必须深刻理解并尊重彼此的历史和差异，不只是饮食文化、传统服装和节日方面。”

学生们也展望了50年后的种族和谐日。一名学生认为，当下种族和谐日仍注重纪念各自的文化，但50年后，新加坡人会共同庆祝“新加坡文化”，即各种文化融合而成的独特文化。

陈振声对该愿景表示认同，并指出，我国独特的文化将不会建立在特定的文化基础上，也不会摒弃或消除任何文化的历史，而是会建立在各自的优势上。

圣安德烈初院品行与道德教育科目主任谢添发说，种族歧视是大家比较关注的问题，因此学生选择对相关主题进行讨论。“平时的讨论中，老师也会在班上制造互相尊重、包容的氛围，鼓励学生不要把自己的观念强加给别人。”

学生陈奕诗（17岁）说：“我希望新加坡维持当下和平，无矛盾的社会，大家和睦相处，才能让新加坡进展更快。”

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、教育部兼人力部政务部长颜晓芳和教育部兼财政部高级政务次长黄伟中也分别走访了毅勤小学、丰嘉中学和俊源小学，与学生共同探讨有关多元文化的课题。

颜晓芳星期五在脸书贴文说，丰嘉中学的学生们反思了多元文化的重要，以及年轻人如何为种族和谐做出贡献。

她指出，各种族的习俗和文化为我们的社会结构增添了色彩和活力。