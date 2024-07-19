五白衣天使获颁总统护士奖 本地护理界最高荣誉

多年前经历父亲患癌，陈笃生医院护理副主任程依瑜博士深切了解看护者需要很大的支援，这推动她和团队制定本地第一个由护士主导的关怀看护者计划。

现年57岁的程依瑜入行32年，一直在陈笃生医院服务，她在护理领域的杰出表现和多年贡献，使她成为今年总统护士奖的五名得主之一。

由程依瑜主导的关怀看护者计划（Project Carer Matters）在冠病疫情期间推出，旨在为已出院病人和看护者提供更多居家支援，包括通过电话指导，迄今惠及逾700人。

“一些看护者有焦虑症状，我们希望提醒他们，除了照顾心爱的人，也不要忘了顾及自己的身心灵健康。”

她和团队也在研发一款面向看护者和病人家属的手机应用Care Pal，预计明年首季推出。这应用是个一站式资源中心，也有视频教学，包括如何正确使用喂食导管、如何安全地移动病人等，协助看护者做好准备。

44岁谭鸿韵本届总统护士奖最年轻得主

兀兰医疗集团助理护理主任谭鸿韵博士（44岁）是今年总统护士奖的最年轻得主，但投入护理服务已经24年。这名如今专注于老年护理的护士告诉《联合早报》记者，年长病患比年轻患者需要的康复时间更长，护理挑战也更大。不过，年长者对医护人员表达感恩，在和他们互动时还可了解一些长者的智慧和人生阅历，让她觉得这份工作很有成就感。

谭鸿韵认为，随着新加坡社会人口加速老龄化，老年护理不应只是一个护理专科，应扩大普及相关知识；从急诊到各科门诊，再到医院和综合诊疗所，每名工作人员都须掌握相关知识。“这样就可以更好地服务我们的年长者。”

总统护士奖是本地护理界的最高荣誉，旨在认可在照顾病患、教育、研究与行政方面有优异表现的护理人员。今年的五名得主星期五（7月19日）从尚达曼总统手中接过奖状。

另三名得奖护士是新加坡中央医院护理副处长艾琳娜（Elena Binte Mohamed Ayob，45岁）、心理卫生学院助理护理主任许淑娟（50岁），以及新保社区医院护理总监叶婷惠（54岁）。

护理总监“开疆辟土” 助设立社区医院

叶婷惠在新保集团服务超过30年，2017年担起“开荒”责任，参与集团旗下包括盛港和欧南园的三家社区医院的设立工作，让更多康复期患者和临终患者可以从医院转到社区医院。

她协助社区医院的护理服务发展奠下基础，确保基础设施、人力部署、工作流程等一系列安排完善到位。在社区医院建造时期，她甚至亲自到工地勘察，以确保院内建筑结构、病房设施等都符合病人和医护人员的需求。

叶婷惠和同事还推出“自行管理药物计划”（Self-Administered Medication Programme），为一些处于康复期病情稳定、用药固定，且具自主能力的患者提供预先训练，协助他们养成按时服药的好习惯，从而鼓励他们早日回归正常生活。目前约有30名病人加入这计划。

对于获奖，叶婷惠深感荣幸，她强调：“为病患提供高质量和安全的关怀护理，才是最重要的。”

总统护士奖自2000年创立至今，已有98人获奖。除了奖座和奖状，得奖人还可获得1万元奖金。卫生部长王乙康、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、卫生部兼数码发展及新闻部高级政务部长普杰立医生，以及卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤出席了颁奖礼。