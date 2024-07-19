在交界处查路况未停车酿一死 罗厘司机判监吊照

罗厘来到交界处时没在停车线前停下，在路口与直行的电单车相撞，导致51岁男骑士伤重不治。罗厘司机被判坐牢五个月，以及吊销各类驾照八年。

印度籍被告加纳帕蒂（51岁）面对一项抵触公路交通法令的控状，他星期四（7月18日）在国家法院认罪。

这起致命车祸发生在2023年2月21日下午约4时19分，地点在大士弯和大士湾通道的交界处，事发交界处没有交通灯。死者是51岁的刘纪来。

根据案情，被告案发时是一家建筑公司的员工，当时驾驶罗厘准备到大士南2道将工人送回卓源东路的宿舍。

案发前，刘纪来驾驶电单车沿着大士弯，朝往大士西通道的方向行驶。被告则沿着大士20道，朝大士湾通道行驶。

抵达交界处时，被告放慢车速查看交通情况，但并未完全停在停车线前。被告称，他当时的车速介于每小时20公里至30公里。

被告继续行驶，结果撞上当时同样来到路口的电单车，导致刘纪来连人带车被抛飞约7.7米。被告在事发后立刻停车查看，刘纪来在送院后因为多处受伤而伤重不治。

电单车的检查报告显示，电单车后轮的刹车系统有问题，但其他转向、刹车系统和轮胎等都可以使用。另外，没有证据显示罗厘发生故障导致车祸发生。

控方：死者有优先行驶权 被告驾驶罗厘理应更谨慎

控方指出，死者有优先行驶权，而被告在继续直行前没有在交界处完全停下。他驾驶的是重型车辆，理应更加谨慎，因此建议法官判他坐牢六个月至八个月，以及吊销各类驾照八年。

被告律师求情时说，被告在案发时虽然没有完全停下，但确实有放慢车速检查路况，只是没看到死者。被告没有案底，事后失去工作，但他还得养家糊口，恳请法官轻判。（人名译音）