“借”逾32万元给陆交局前高官 承包商判监24个月

陆路交通管理局前副总署长符永泰以面临经济困难为由向承包商董事借款，并表示会支持承包商的生意。承包商三年内“借”了32万5000元给符永泰，如今因行贿被判坐牢24个月。

张喜虎（56岁）共面对七项抵触防止贪污法令的控状。他原先否认有罪，但在审讯过程改变主意，早前承认其中三项罪行。法官把其余罪行纳入考量后，于星期五（7月19日）做出上述裁决。

被告案发时是MEPT Engineering私人有限公司（简称MEPT）的唯一董事。

MEPT是隧道掘进机制造商中铁工程装备集团有限公司的销售代理。作为销售代理，被告会开拓商机、拟定和审查商业提案、确保满足承包商的需求，以及管理客户关系，中铁工程装备集团则按售出的掘进机数量，支付MEPT佣金。

2015年至2018年期间，MEPT顺利获得陆路交通局建造汤申—东海岸线地铁的数个工程合约。陆路交通管理局前副总署长符永泰当时主管包括汤申线在内的数个地铁工程项目，他也是招标评估委员会主席。

陆交局前副总署长因赌博造成债务问题

2016年前后，符永泰找上被告，声称自己陷入经济困难急需帮助，向被告借款。符永泰当时并未透露他的债务问题是赌博造成的。同年4月27日，被告借了符永泰1万元。

2017年年初，符永泰又以相同理由向被告借款，被告起先没有答应，但符永泰却纠缠不休，被告于是在4月和5月分别借款共30万元给符永泰。被告本身没有那么多资金，借出的该笔钱其实是MEPT发放的董事花红。

被告清楚作为陆交局工程的承包商，他不该与符永泰有金钱往来，但他希望能够借此促进公司与陆交局之间的关系，获得与工程相关的利益。

虽然没有证据显示符永泰因被告借款给他，而把陆交局的工程合约授予被告的公司，但符永泰曾发短信给被告称，“只要我还在陆交局，就会支持你的生意”。有一回，被告还告诉符永泰，希望投标面试可以在他回国后才进行，最终面试如愿改期。

符永泰也曾就一项工程询问被告，哪家投标公司一定会使用中铁工程装备集团的掘进机。被告清楚符永泰正试图把合约授予最可能向MEPT获取掘进机的公司，借此促进MEPT的业务，于是把名单发给符永泰。

被告四年间不曾要求偿还贷款 借此培养符永泰为“线人”

2016年4月至2019年3月，被告前后借了符永泰共32万5000元，后者仅在2018年偿还了2万1000元。

控方指出，被告在四年间不曾要求符永泰偿还贷款，直到2021年符永泰被捕后才追讨。被告实则借此培养符永泰为“线人”，两人之间的短信也说明符永泰愿意“帮助”被告。因此，恳请法官判他坐牢30至36个月。

因赌博成瘾欠阿窿巨款而向多名承包商索贿共124万元的符永泰，已在2021年被判坐牢五年半，以及缴付115万6250元罚金。