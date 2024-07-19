储蓄银行再推学生储蓄计划 望助15万学生两年多存3500万元

储蓄银行推出多项鼓励学生存钱的措施，包括一比一储蓄填补，以及将理财通识计划扩大到至少100所小学和学前教育机构，以期帮助本地三分之一的学生每月多存至少10元。

储蓄银行（POSB）星期五（7月19日）发文告说，受学校食堂食品价格上涨等因素影响，银行近期分析数据显示，学生每月平均支出较去年多了11%，而月均储蓄额仅增长1%。

储蓄银行希望通过储蓄银行智能伙伴计划（POSB Smart Buddy），帮助全国至少三分之一的中小学生养成更好的储蓄习惯，让他们每月至少多存10元，较现在增加17%，以及在2026年时，15万名受益学生能多累计3500万元储蓄。

理财通识计划扩大 料惠及4万5000名学生

储蓄银行说，这项计划下的措施包括将理财通识计划，扩大到至少100所政府小学和学前教育机构，预计惠及4万5000名学生。银行将通过讲座和工作坊等形式，为学生普及基本金融概念，包括区分“想要”和“必要”，认识储蓄的价值，以及学习使用电子支付等。

为鼓励学生养成日常储蓄习惯，储蓄银行也将推出多项储蓄奖励措施，包括一项新的匹配储蓄计划。储蓄银行将在截至今年12月31日前，为符合条件的学生账户提供每月最高10元的一比一储蓄填补，鼓励中小学生存下日常零花钱的一部分，让他们认识到储蓄的积少成多。

此外，储蓄银行将与人民协会、国家图书馆管理局等伙伴合作，共同开发金融知识普及项目，并通过各种社区俱乐部推广到社区。

储蓄银行董事总经理兼主管梁景文说，金融世界可能很复杂，而从小学习如何理财是一项重要的生活技能，“它有助于孩子们成长为有经济责任感的成年人，让他们能够自信地应对未来的经济不确定情况”。