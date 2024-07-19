【茶水间三问】曼谷酒店毒杀案、家具甲醛超标、短期租房

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）泰国曼谷酒店毒杀案疑点重重？

泰国首都曼谷四面佛庙附近的君悦酒店发现六名外籍人员在客房内死亡。泰国警方透露，这三男三女介于37岁至56岁，他们都是越南人，其中两人持美国国籍。案发现场没有任何打斗或抢劫的迹象，死者身上也没有明显的伤痕，加上酒店房间是从里面反锁的，让这起命案更扑朔迷离。泰国警方初步怀疑六人是氰中毒身亡。由于闭路电视画面显示，没有其他人进出过这个房间，所以警方推测，凶手可能是六人中的一人，很可能是先下毒杀死同伴，然后再服毒自杀。警方事后从死者亲属那里得知，这起命案很可能涉及债务纠纷。

2）家具甲醛超标越来越多？

据报道，有一家专门协助去除室内甲醛的公司表示，今年因甲醛超标而寻求帮助的案例同比增长70%。另外，有一家四口迁入新居后陆续病倒，后来发现新公寓家具甲醛浓度严重超标。世界卫生组织旗下的国际癌症研究机构已将甲醛（formaldehyde）列为“可能致癌与导致畸形的有害物质”。吸入低浓度的甲醛可能造成鼻子和喉咙不适、呼吸急促或胸口疼痛。这些症状一般在吸入甲醛的三到四小时内出现，并会持续几小时至几天。如果长期吸入高浓度的甲醛可能引发神经系统乃至免疫系统的病变，严重的话甚至可能致癌。

3）新加坡应该放宽短期租房的管制？

许多人出国旅游时寻求更具当地特色的住宿体验，而选择通过Airbnb等平台租房。不过，新加坡是不允许短期租房的。如果是私宅，出租期不能少过三个月，组屋则最少六个月。虽然知道短租是不合法的，但本地还是有一些屋主冒险把房子租出去。根据建屋发展局和市区重建局最近公布的数据，自2019年以来，有64人因非法短期出租私宅被罚款，另有15人被控。此外，有七人因短期出租组屋而被罚款。事实上，许多西方城市也开始收紧短期租房条例。新加坡国立大学房地产系教务长讲席教授程天富最近在一篇评论中说，这些城市一直面临租金飙涨和过度旅游的问题。当地居民一直被游客打扰，想要买房租房的人也一直找不到房子。

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