两艘油船白礁附近起火 两外籍船员送院

杨烨

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发布 / 2024年7月19日 10:42 PM
一艘新加坡注册的油船与一艘圣多美和普林西比注册的油船在白礁东北方向的海域起火后，两名外籍船员由新加坡空军部队的H225M型直升机送至新加坡中央医院接受治疗。（取自新加坡空军部队脸书）
一艘新加坡注册的油船与一艘圣多美和普林西比注册的油船在白礁东北方向的海域起火后，两名外籍船员由新加坡空军部队的H225M型直升机送至新加坡中央医院接受治疗。（取自新加坡空军部队脸书）

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两艘油船在白礁东北方向海域起火，我国海军隐形护卫舰精湛号与空军直升机参与救援，有两名船员送院治疗。两艘船上没有新加坡人。

新加坡海事及港务管理局星期五（7月19日）发文告说，当天早上6时15分接获通报，在白礁东北方向55公里处，新加坡注册油船Hafnia Nile号与圣多美和普林西比（São Tomé and Príncipe）注册的油船西瑞斯一号（Ceres I）上发生火患。

两艘油船所处位置在我国的海上搜救区内，海事局因此要求在附近的船只协助搜救涉事船上的船员。

两艘船共62名船员 无新加坡人

海事局说，Hafnia Nile号上有22名船员，西瑞斯一号上有40人，没有人失踪，船上也没有新加坡人。

在出事地点附近的海军隐形护卫舰精湛号（RSS Supreme）已提供协助，从Hafnia Nile号转移16名船员。这艘船的另六名船员乘坐救生艇逃离后，被马来西亚一艘官方船只救起，并送到精湛号上。

精湛号过后将Hafnia Nile号的所有22名船员送返新加坡，所有船员都i在舰上接受治疗。

在事发水域的新加坡注册补给船海豚一号（Dolphin 1）则转移了西瑞斯一号的14名船员，其中两人被我国空军直升机转移至新加坡中央医院接受治疗。西瑞斯一号的其余26名船员则留在船上进行灭火作业。

至于两艘油船失火的原因，目前还不清楚。

新加坡空军部队星期五在脸书发文说，空军派出救援10号（RESCUE 10）H225M型直升机，顺利将两名船员送到中央医院接受进一步治疗。

海事局说，事发水域的航行交通未受事故影响。两艘涉事船只的船东也都部署了打捞和灭火资源，以支援灭火工作，之后将船只拖至安全地点。

国防部长黄永宏医生在脸书贴文，对新加坡海军部队和空军部队的迅速反应表示赞赏。

“当新加坡海事及港务管理局发出火灾援助请求时，这两个部队非常快速地给予回应，并协助处理了事故……他们的迅速行动挽救了生命，做得好！”

他也提到，两艘船上的24名人员被疏散，包括在精湛号船上接受治疗，或是通过空军的救援直升机送往医院的。

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