两艘油船白礁附近起火 两外籍船员送院

两艘油船在白礁东北方向海域起火，我国海军隐形护卫舰精湛号与空军直升机参与救援，有两名船员送院治疗。两艘船上没有新加坡人。

新加坡海事及港务管理局星期五（7月19日）发文告说，当天早上6时15分接获通报，在白礁东北方向55公里处，新加坡注册油船Hafnia Nile号与圣多美和普林西比（São Tomé and Príncipe）注册的油船西瑞斯一号（Ceres I）上发生火患。

两艘油船所处位置在我国的海上搜救区内，海事局因此要求在附近的船只协助搜救涉事船上的船员。

两艘船共62名船员 无新加坡人

海事局说，Hafnia Nile号上有22名船员，西瑞斯一号上有40人，没有人失踪，船上也没有新加坡人。

在出事地点附近的海军隐形护卫舰精湛号（RSS Supreme）已提供协助，从Hafnia Nile号转移16名船员。这艘船的另六名船员乘坐救生艇逃离后，被马来西亚一艘官方船只救起，并送到精湛号上。

精湛号过后将Hafnia Nile号的所有22名船员送返新加坡，所有船员都i在舰上接受治疗。

在事发水域的新加坡注册补给船海豚一号（Dolphin 1）则转移了西瑞斯一号的14名船员，其中两人被我国空军直升机转移至新加坡中央医院接受治疗。西瑞斯一号的其余26名船员则留在船上进行灭火作业。

至于两艘油船失火的原因，目前还不清楚。

新加坡空军部队星期五在脸书发文说，空军派出救援10号（RESCUE 10）H225M型直升机，顺利将两名船员送到中央医院接受进一步治疗。

海事局说，事发水域的航行交通未受事故影响。两艘涉事船只的船东也都部署了打捞和灭火资源，以支援灭火工作，之后将船只拖至安全地点。

国防部长黄永宏医生在脸书贴文，对新加坡海军部队和空军部队的迅速反应表示赞赏。

“当新加坡海事及港务管理局发出火灾援助请求时，这两个部队非常快速地给予回应，并协助处理了事故……他们的迅速行动挽救了生命，做得好！”

他也提到，两艘船上的24名人员被疏散，包括在精湛号船上接受治疗，或是通过空军的救援直升机送往医院的。