陈笃生医院庆成立180年 将筹1800万元提升医疗护理

创办于1844年为贫民提供医疗服务，陈笃生医院庆祝180周年之际不忘初衷，计划在接下来五年筹款1800万元，持续为公众提供高质量的护理。



陈笃生医院星期五（7月19日）庆祝创办180周年，活动主宾尚达曼总统致辞时宣布，陈笃生医院社区基金（TTSH Community Fund）推出新的世健基金（Health for Generations Fund），目标是在接下来五年筹款1800万元，资助创新、预防医疗和能力增设等方面的项目。

陈笃生医院首席执行总裁邓光中医生说，这些项目将帮助减少医护人员人力的需求，以更加灵活创新方式，促进病患健康。

世健基金也会用于资助人口健康研究项目，包括即将在明年1月展开的Health4All@Toa Payoh。这项新调查将对4000名35岁至70岁的大巴窑居民进行为期五年的研究，记录他们的心理和社会指标，如压力、社交和支持网络等因素。团队也会评估邻里安全等环境因素。

将进一步研究调查对象健康水平 以评估健康SG效益

陈笃生医院临床流行病学兼分析与知识创新处主任周丽冰兼职副教授回复《联合早报》询问时说，把调查对象的最低年龄设在35岁，是因为这个年龄层的人在五年后就可加入健康SG计划，获得一系列额外的保健护理资源。团队到时将进一步研究他们的健康水平，比较加入计划前后的指标，以评估健康SG的效益。



陈笃生医院2000年纳入国立健保集团（National Healthcare Group），服务涵盖本地中北区，包括大巴窑的居民。周丽冰说，调查能让医院更好地了解所服务居民的健康情况和需求，填补健康认识、自我照顾和社会支援方面所缺少的资源。



世健基金也将资助另一项名为Predict-2-Prevent的调查，通过研究1000名高血压、高胆固醇或肥胖病患的5万个基因变异，进而推测出每人患心脏病的风险，并及时介入以降低病发风险。

陈笃生医院将展开为期五年的研究，调查大巴窑居民的生活和健康水平，以制定最适合的保健和护理。（吴先邦摄）

尚达曼致辞时也说，陈笃生医院一直都是民众的医院，秉持心系社会的创始理念与病患共度风雨，包括2003年的沙斯疫情和2020年的冠病疫情。

陈笃生医院也在1989年成立本地首个老年医学部门，如今在我国应对人口老龄化之际扮演重要角色。邓光中医生说，医院正提升在公共健康和社区外展所扮演的角色，包括开设综合医疗护理中心，并与社区伙伴加强合作，确保病患在出院后能顺利转介到社区。

34名卓越职员获表扬

陈笃生医院也在活动上颁发年度奖项给34名卓越职员，并委任三名荣誉顾问医生和一名荣誉研究员。另有两个护理团队因开发和运用创新科技提升护理质量，由总统颁发奖状给予肯定。团队分别是医院内分泌科带领的糖尿病综合护理项目和急症临终部门。

医院的全方面工作场所安全与卫生理事会也因促进职员安全和福祉，获颁奖项。

庆祝活动在首都剧院举行，由本地剧团和医院工作人员联合呈献一出关于医院历史的舞台剧，编制成一个跨越180年的历史横幅。