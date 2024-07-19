41企业获行善品牌奖 肯定企业行善奉献

由于年轻时腿部受伤，受到身边人关怀与照顾，王全益下定决心未来有能力时，必定做善事回馈社会。

现年63岁的王全益说：“以前我住在正华村，当兵时不小心受伤，医生说需要一辈子拿拐杖，其间家人帮我倒尿倒粪，村民免费帮我按摩脚，还有村民送孩子来家里让我教补习补贴收入，我心存感激，心中种下行善的种子。”

幸运的是王全益最终顺利康复，后来成立了益康生命科学（JR Life Sciences）私人有限公司，专门售卖和进口保健品，商业版图横跨马来西亚、越南、中国大陆、台湾，以及印度尼西亚。

身为公司执行董事长，王全益设立关怀基金，每月将公司总营业额的1%用来做慈善，冠病疫情暴发期间更调整成为1.5%，提供物资和资金给约20个有需要的机构和团体，包括新加坡特殊才艺协会（ART:DIS）、新加坡儿童慈善协会、家护基金等。

王全益说，让他最印象深刻的是五年前，20名至30名员工一起到文礼坊的老人院，陪伴年长者度过圣诞节和农历新年，大家一起跳舞、唱歌、吃东西，为年长者送上一丝温暖。

益康生命科学私人有限公司获得今年“行善品牌”奖（Brands For Good Awards 2024），在“文化为善”（Culture For Good）类别中获得冠军。

“行善品牌”今年迈入第10年，颁奖仪式星期五（7月19日）举行，以肯定企业对社会产生的正面影响与贡献，并鼓励企业行善。今年共有41个得奖企业，活动主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。

唐振辉致辞时说：“没有任何东西能阻止企业行善，任何企业只要真的想行善，无论企业年龄、规模、所属行业或来源，都可以进行。”

他指出，行善的方式有许多种，从提供良知产品（ethical products）、提升生活质量，实践可持续举措，到与志同道合的企业合作以扩大影响力；通过招聘特需者建立更包容的工作场所；以及通过服务回馈社区等。

提供高等学府奖学金 国外支援贫困儿童

博瑞金属回收有限公司（BR Metals）在“事业为善”（Business For Good）类别中获得冠军。该企业专注于贵金属的回收，创办人曾鸿钧说，传统采矿方法造成的环境破坏非常严重，包括栖息地破坏、水土流失和水污染。通过回收贵金属，公司的目标是减轻这些负面影响，并为可持续发展做出贡献。

除了经营生意，该企业还提供高等学府奖学金，并在国外支援贫困儿童。曾鸿钧说：“我们与合作伙伴一起为老挝东北部赛宋本省农村山区的儿童重建一所学校，同时为孩子提供免费教育和膳食，以支持贫困儿童的教育。”

根据曾鸿钧的介绍，学校在2021年竣工，除了修建男女分开的厕所，以及清洁供水系统，也配备新的教室和课桌椅，让学生能够在安全舒适的环境接受教育。