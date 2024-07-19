靠手工造假肢 陈笃生医院医护员忆往昔

创办于180年前的陈笃生医院，如今已发展为本地最繁忙的公共医院之一，这离不开几代医护人员的持续努力。受访护士和医生说，虽然护理程序随着时间不断进步，但医院的甘榜精神始终没有改变。



现年66岁的护理副主任王美萍1985年加入陈笃生医院，一晃就是39年。她刚开始当护士的年代，医院还没有电脑、三维或人工智能这些科技，病患所有的治疗记录和表格都要靠手写。

1981年，陈笃生医院的工作人员为病患制作假肢。（陈笃生医院提供）

当时医疗器材也不够完善，许多还依赖人手后期加工。例如，陈笃生医院在1980年代还有专门的技工，为病患手工制作假肢。另外，王美萍说，那时护士得把针头磨尖才能为病患注射，针头用完还要送去消毒，以便循环再利用。

同样在1980年代加入陈笃生医院的放射诊断科高级顾问医生徐瑞源副教授说，医疗系统是与人们的生活有紧密关系的生态环境，并随着新发明和社会价值观的发展而转变。“互联网彻底改变了我们汲取新知识的途径，以及知识所扩散的范围和速度。虽然这大多带来好的影响，但某些方面也被商业化。”

王美萍也同意，相比之下，从前的医疗环境比较简单直接。不过，尽管工作越来越复杂，所幸医院的工作人员一直保持着热心淳朴的甘榜精神，组成一个“上万人的大家庭”。

徐瑞源副教授说，陈笃生医院因教导和护理模式优秀，且甘榜精神人尽皆知，促使他在从医学院毕业后申请加入。

2003年沙斯疫情期间陈笃生医院所设的检测站。（陈笃生医院提供）

回忆起行医生涯中经历的两次疫情，沙斯和冠病，他说自己见证了同事的真诚和热忱，即使身处危险之中仍坚守岗位且胜任工作，并鼓舞团队为同一个目标而努力。“加入陈笃生医院是我做过最好的决定。”

如今新加坡正全力促进人口健康，徐瑞源副教授认为人们应重视“健康寿命”，也就是人们生活得是否健康，而并非只是寿命有多长。他说，健康的生活习惯在晚年非常重要，但要尽早养成，因此须加强人们在这方面的意识。