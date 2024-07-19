华初庆金禧 约1400名各届校友出席晚宴

日落映照着黄城校园，学生们倚着有“华中”字样的围栏，一起谈天说地、弹吉他唱歌，本地画家阿果为华侨中学（高中部）庆祝50周年创作的画作，唤起了无数华初人的共同回忆。

华侨中学（高中部）前身为华中初级学院，有“黄城”的美称。星期五（7月19日）晚上，为庆祝50周年校庆，华初校友会举办了“庆华初金禧，续黄城辉煌”的晚宴，约1400名各届校友出席。

1988年进入华初的校友阿果受访时说，华初校舍1987年被列为危楼，之后在原址上修复重建，虽然保留了建筑的马蹄形的结构，但是这个标志性的围栏不复存在，所以他将这个老华中人的共同回忆融入画中，弥补了遗憾。

永续发展与环境部长傅海燕是1980年入学的校友，她在活动致辞时感慨，画作中打篮球、弹吉他、唱歌的场景画出了自己的华初生活中最美好的回忆 。

傅海燕回忆说，在学生社团、体育、和舞蹈的经历对她影响深远，也让她结识了很多好朋友。她说，展望未来教育，成功的定义应是多元的，不能只关注学生的课业表现，应鼓励学生在不同的领域发挥他们的优势和潜力。

筹委会特别制作了一支14分钟的视频，集合了过去50周年的各届校友，如：选举官杨雅镁、新加坡“博客之父”李健敏（mrbrown）、传染病专家梁浩楠等人分享两年黄城岁月对自己的重要意义，以及对未来的期许。

傅海燕也敦促校友们饮水思源，无论是个人还是企业都可以各尽其力回馈社会。“我们这一代人从上几代人的辛勤工作和牺牲中获益，现在是把它传承下去的时候了。”

华初校友会拟筹100万元 资助经济困难学弟妹

华初校友会计划在50年校庆之际，为“华初校友会学生教育基金” 筹集100万新元，为有经济困难的华中高中部学生提供资助，同时也资助表现优异、积极服务社区有领导能力的学生。

晚宴为基金筹款的拍卖环节中，我国103岁的书画家林子平捐赠的书画作品“自强不息”，最终以3万3000元成交。

1982年华初毕业的国际的服装设计师鄞昌涛（Andrew Gn）也捐赠了两件自家品牌设计的包包用于拍卖。

华初校友会主席蔡奕文说，饮水思源是华初的精神，为学生教育基金筹款、为学弟学妹提供资助，是任重道远的使命，也是华初校友会对母校和学弟妹们长久的承诺。