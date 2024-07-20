近半数本地打工族认为自己薪水过低

近半数本地打工族认为自己的薪水过低，艺术与文化领域从业者有最多人不满薪酬待遇。

人力资源服务公司Automatic Data Processing（ADP）6月底公布的《职场人2024：全球劳动力观点》年度调查报告显示，71%的新加坡受访者说，他们在工作中最看重的是薪酬，同比略增两个百分点，是18个国家的受访者中比率最高的。

此外，有48%的本地打工族认为薪金过低，这是亚太区国家受访者中比率最高的。其他国家包括澳大利亚（42%）、印度（41%）、日本（36%）和中国（31%）。受访的本地打工族中，从事艺术与文化领域工作者对薪水不满意的占比最高，达67%；依次是专业服务领域（55%），以及建筑、工程与建设业（50%）。

这项调查去年10月22日至11月23日针对18个国家的3万4612名上班族展开，包括来自欧洲、拉丁美洲、北美洲和亚太区（澳洲、中国、印度、日本和新加坡）的上班族。本地受访者有1916人。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳今年4月在国会上透露，过去10年来，艺术、设计和媒体系大学毕业生的平均就业率约为88%，起薪每年增长约3.4%；一项大学毕业生就业调查显示，该系毕业生去年的月薪中位数最低，为3740元。

有近20年经验的人力资源专家陈志强接受《联合早报》访问时说，这种对薪酬不满的程度可能造成深远影响，包括生产力下降和更多职员辞职换工。艺术与文化领域的情况尤为令人担忧，该领域的公司或应优先解决这些薪酬差距问题。

他举例说，公司可通过寻求提高薪酬待遇的创新方法，包括表现花红、分享利润或金钱之外具吸引力的福利，以及提高薪酬结构和晋升标准透明度等方式，来应对雇员对薪酬不满的问题。

调查也显示，56%本地打工族对自己的工作感到满意，至于对工作最不满意的地方分别是：薪金和职业发展（21%）、公司文化及培训与发展（15%）。

近三成受访者对职业稳定性感到不安

不过，27%的受访者对于职业的稳定性感到不安，这也是亚太区国家受访者中比率最高的。

ADP亚太人力资源副总裁张丽丽回复《联合早报》询问时说，鉴于近期一些行业宣布裁员，加上生活费不断上涨，约有四分之一受访者对职业的稳定与否感到不安并不出奇。她认为：“为了在就业市场上保持竞争力，员工须要重新掌握和提高技能。”

另一项调查显示，东南亚地区企业在冠病疫情后表现回弹，促使企业为员工加薪和增加分红，但本地企业在加薪幅度或分红等方面，仍落后于一些东南亚国家。

求职平台Jobstreet by SEEK于6月公布的《2024年东南亚职场招聘、薪酬与福利报告》发现，84%的本地受访公司去年为至少一名职员加薪，平均加薪幅度为5.8%。

职员晋升方面，59%的本地企业去年有至少一名职员升职，平均晋升薪金增幅为9.2%；略低于区域平均升职率的64%和11.1%的薪金增幅。

此外，本地受访企业去年平均向职员派发1.5个月的花红，低于东南亚的平均1.86个月花红。

这项调查于去年9月，针对东南亚五个国家（印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和菲律宾）的3750名招聘专业人士展开。