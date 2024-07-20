外籍人士发动具敌意宣传 内政部：未立即封账号因无直接威胁

有外籍人士在本地发动敌意信息宣传，利用五个社交媒体平台发布我国被外来势力操控的内容。

虽然这些社媒贴文在本地没有受到广泛关注，但内政部经调查后，决定援引防止外来干预（对应措施）法令（简称FICA），下达账号限制指示（Account Restriction Directions），避免90多个账号用以攻击我国。

问：什么是账号限制指示？

答：若当局认为某些社媒或相关电子服务用户账户，被人利用来发动或有意发动敌意信息宣传，内政部长可以发出账号限制指示，来封锁账号内容，禁止人们在新加坡查看。

问：涉事贴文早在今年四五月就已经上线，内政部为什么到现在才采取行动？

答：政府在事发后不久，就已发现有人散播敌意信息。但根据当时判断，这些信息并非直接针对我国，加上没有在本地受到太大关注，无须立即采取行动。后来的调查显示，这个社媒账户网络愿意，且有能力散播有损我国利益的虚假论述。它在我国领导层交替之际，发出经协调的贴文，显示有人蓄意策划。当局因此有理由相信，它最终可能利用95个社媒账号，发动直接针对我国的敌意信息宣传。此外，当局也需要时间调查整个网络及附属账号的活动，以决定是否发出限制指示。

问：如果类似的贴文在大选期间出现，内政部是否会有不同反应？

答：一旦察觉本地发生敌意信息宣传活动，无论是不是在大选期间，只要符合公众利益，内政部都会援引FICA发出相关指示，取下或屏蔽涉事账号。

问：社媒平台在等待上诉期间，是否须遵守内政部的限制指示？如果平台不愿意遵守，内政部会采取哪些行动？

答：就算社媒平台提出申请，要求部长重新考虑所发出的指示，或向审查仲裁庭（Reviewing Tribunal）上诉，它们仍须在指示变更或取消前，遵守指示。若无合理理由违反指示，属违法行为，内政部会根据情况决定如何处置。

问：这是新加坡政府首次援引FICA吗？

答：不是的。内政部2024年2月26日将原籍香港的商人陈文平列为具政治影响力者。当局评估，陈文平有可能受外国势力影响，并愿意促进对方利益，而他所从事的活动是为了在本地推进一些政治目的。内政部上周四（7月11日）也宣布，有意将与人民行动党有着密切共生关系的全国职工总会列为具政治影响力者。