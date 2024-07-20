郭文贵，美国法庭文件也称他为Miles Guo、Miles Kwok、Kwok Ho Wan、Guo Haoyun（郭浩云），今年54岁，出生于中国山东的一个贫困家庭，家中八个兄弟姐妹，他排行第七。

出身草根、仅有初中学历的他，在西方媒体的报道中有一系列名号，包括且不限于：流亡海外的中国异见人士和亿万富翁，特朗普的坚定支持者，涉嫌诈骗投资者数亿美元的欺诈嫌疑犯。

从诈骗犯到地产商

1989年，19岁待业的郭文贵假冒河南省濮阳市石化局官员与他人签订购油协议，骗取7150元人民币（1321新元），被判刑三年。《纽约客》2022年报道称，坐牢改变了他的人生轨迹。通过狱友，郭文贵结识了香港女商人夏平。拿着她给的投资、利用她的港商身份，郭文贵进入河南郑州房地产业并逐步发家，并在2002年把业务重心移到中国首都北京。

在郑州时，郭文贵就与当地官员关系密切，到了北京仍以慷慨在政商界闻名。他结交的一位关键人物，是当时的中国国安部副部长马建。

《纽约客》报道说，郭文贵既出手阔绰，也冷酷无情。例如，时任北京副市长刘志华阻拦郭文贵开发一个项目，郭文贵就安排偷拍这位官员和情妇的录像并公之于众，促成刘志华下台；另一次，与郭文贵有金钱纠纷的台湾商人被殴打、威胁，北京媒体试图报道，却被安全部门阻拦。

种种手段让他在短时间内积累了巨额财富。2014年，他位列胡润中国富豪榜第74位，家族财富约155亿元人民币。

异见人士 专为敛财？

2013年，中国开始反腐运动，郭文贵的“保护伞”马建2015年被查，而他自己则已逃往海外。2017年4月19日，中国政府证实已要求国际刑警组织对郭文贵发出红色通缉令。同一天，郭文贵就接受了美国之音的直播访问，指控中共高层贪腐。

此后，他开始不断在社交网站和媒体发声。据《纽约时报》报道，他买下曼哈顿一套6800万美元（9124万新元）的公寓，在这间830平米、俯瞰中央公园的公寓里以Twitter作为扩音器，指控中共高层的贪腐行径，在中国与海外华人群体当中收获大批粉丝。

接着，郭文贵通过支持者筹集资金。据路透社报道，2018年至2023年，他筹集了10多亿美元。他向粉丝保证，如果加入自己的投资和加密货币计划，就不会赔钱。他还对粉丝说，一部分资金将用于挑战中国政府。

而实际上，据美国检察官后来的控状，郭文贵骗取追随者的血汗钱，然后把钱花在了奢侈品上，包括豪宅、100万美元的兰博基尼跑车，3700万美元的游艇，14万美元的钢琴等。美国助理检察官默里在庭审中对陪审团指出：“他是个机会主义者，是个骗子。”

郭文贵2023年3月在美国被捕，纽约联邦法院刚在星期二（7月16日）裁定他九项罪名成立，包括共谋敲诈勒索、证券欺诈以及共谋洗钱等。他将于11月19日被判刑。

郭文贵2023年3月15日在美国纽约法院出庭的法院画师示意图。（路透社）

英国广播公司（BBC）报道引述支持者称，不仅投的钱没回报，郭文贵说的许多话也有不实之处。

调查报告：郭文贵及其媒体网络散播有误信息

美国社交平台分析公司“Graphika”2021年的调查报告称，郭文贵的自媒体网站已成为散播扭曲、不实资讯的有力平台。

报告指，郭文贵的自媒体包括GNews、GTV，还另有数千个社群媒体账号协调行动，目的是放大郭文贵的观点。全球各地支持郭文贵的中国侨民自称“蚂蚁帮”，其中有义工也有支薪工作人员，他们组织成名为 “喜马拉雅农场 ”的地方行动小组，帮忙翻译、准备视频和网络热点，然后在各大平台发文。

这一套以郭文贵为中心的网络不仅攻击中国政治领导人，还在2020年美国大选之前，编造传播大选舞弊的假新闻，散播无根据的极右派阴谋论。在冠病疫情暴发后，这一集团也试图削弱有关冠病疫情起源和治疗的科学共识，称冠病疫苗是“假的”“有毒”。

哈佛大学肖伦斯坦中心技术与社会变革研究项目主任多诺万（Joan Donovan）接受《华盛顿邮报》访问时说，Graphika上述报告“是一份重要的鉴识分析，探讨富有且具有政治动机的人操弄社群媒体之道”。

华盛顿追踪假消息的Alethea Group也曾发表报告称，他们在2020年11月发现了一个与郭文贵媒体相关的频道，使用西班牙语散布美国大选的假消息。报告称，为了吸引流量，郭文贵相关频道会捏造假消息，例如从色情网站上截图，然后声称片中人是拜登之子亨特。