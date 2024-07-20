内政部下令屏蔽与郭文贵相关95社媒账号 疑用来发动针对我国敌意信息宣传

在新加坡领导班子交棒前的一个月，与外籍男子郭文贵相关的90多个社交媒体账号发布了多个视频，一致声称新加坡已是外国势力的囊中之物，也指新加坡第四代领导人的推举过程有外国势力在幕后操纵。

内政部星期五（7月19日）发文告说，这些账号涉及外来干预，可能用以发动针对新加坡的敌意信息宣传。为维护公众利益，内政部长首次援引《防止外来干预（对应措施）法令》（The Foreign Interference (Countermeasures) Act，简称FICA）相关条文发出账号限制指示，阻止本地用户浏览这些账号发布的内容。

涉事账号总共有95个，属于X（前称推特）、脸书、Instagram、YouTube和TikTok五个社媒平台。这些账号都与流亡美国的中国商人郭文贵，以及同他相关的“新中国联邦”和“喜马拉雅监管公司”属于同一个网络。截至19日晚上11时，X和TikTok已经遵照指示屏蔽这些账号。

被令屏蔽的其中92个账号，在2024年4月17日和5月10日之间，发布了超过120个谈论新加坡领导层交棒的视频，另外三个则属于喜马拉雅的新加坡分部“新加坡狮城农场”（Himalaya Singapore）。我国总理公署是在4月15日宣布，时任总理李显龙将于5月15日交棒给第四代领导团队的领军者黄循财。

据《联合早报》所见，2024年4月和5月之间发布的视频，是郭文贵在2021年至2022年之间的谈话，并附上英语配音。

视频称“新加坡是中共的囊中之物”、“新加坡就是下一个香港，只会比香港更坏”，以及“共产党在新加坡已经埋伏了千军万马”，“把后李家时代的新加坡牢牢掌控在共产党控制的人手里”等等。

内政部：无证据显示账号由新加坡人操作

内政部受询时说，当局在定期监测中发现这些账号，没有证据显示这95个账户由新加坡人操作，有关内容在本地的关注度也很低。

郭文贵1970年出生于中国山东，原是一名富商。他2014年在一场商业纠纷和一名情报联系人被捕后逃离中国。在美期间，郭文贵通过上网批评中国政府和领导人吸引大批支持者，但外界无法核实他揭露的事情是否属实。

郭文贵刚在星期二（7月16日）因为骗取投资者超过10亿美元（约13.42亿新元），在美国纽约被裁决欺诈罪名成立。

内政部也指出，美国社交媒体分析公司Graphika在2021年的一项研究显示，郭文贵是一个庞大且相互关联的实体媒体与社媒账户网络的核心，透过多个平台散播虚假信息。

内政部说，郭文贵建立的网络也发布其他各种与新加坡有关的论述。整个网络经协调的行动，以及它利用新加坡来推动议程的先例，显示它愿意且有能力散播虚假陈述，损害新加坡的利益。

“这些经过协调的帖子，发布时间恰逢新加坡政治领导层交棒，表明这是有蓄谋的策划和行动。政府有理由相信郭文贵建立的网络有能力并可能利用这95个账号，发动针对新加坡的敌意信息宣传，伤害我国的主权和社会凝聚力。”

内政部吁国人：网上浏览及传播信息须谨慎敏锐

内政部说，诚如国外事件中所见，敌意信息宣传足以削弱公众对民主进程的信心、在社区中制造不和，以及破坏人们对政府和公共机构的信任。

内政部在文告中也吁请新加坡人，在网上浏览和传播信息时要谨慎敏锐，对比可靠信息来源，核实信息是否准确和真实。