两社媒平台按要求屏蔽57个账号 另三家仍在考虑或未回复

社交媒体平台X（前称推特）和TikTok在接获我国内政部发出的账号限制指示后，于星期五（7月19日）下午陆续屏蔽相关账号，阻止本地用户浏览这些账号发布的内容。

截至星期五晚上11时，被屏蔽的社媒账号共57个，其中56个是X账号，一个是TikTok账号。

YouTube答复《联合早报》询问时说，它正评估我国政府提出的屏蔽要求。《联合早报》也尝试联络脸书和Instagram了解情况。

据观察，X从下午约1时起陆续屏蔽56个账号。本地用户搜寻这些账号时，会出现“账号暂停使用”及“X暂停违反规则的账号的使用”这两项信息。

TikTok也证实，已按照限制指示屏蔽相关账号。据记者查看，用户仍能搜索到该账号，但看不见账号发布的内容。

有海外用户告诉《联合早报》，他们同样搜寻不到相关的X平台账号，但他们还能看见有关TikTok账号的视频。

Check Point软件科技公司的新加坡安全工程主管阿比舍夫（Abhishek Kumar Singh）受访时解释，社媒平台可启动地理限制（geo-blocking）功能，按照用户的地理位置来限制他们所能读取的资料。

换句话说，社媒平台能通过分析用户上网的IP地址，辨认出用户的所在地点，阻止被锁定的用户群读取资料。

YouTube还在评估我国政府提出的账号屏蔽要求。YouTube发言人说，公司有明确政策来处理各国政府删除内容的要求；当通过正确法律程序收到通知后，它会评估要求，并审查相关内容是否违反YouTube的社群守则。

“如果要求是恰当的，我们会在通过彻底审查后，按照当地法律和平台的服务条款，限制或删除相关内容。我们收到的这类要求，都记录在我们的透明度报告中。”