全球大宕机 本地陆空交通受影响

全球星期五发生大范围网络宕机，本地一些航空公司和停车场的服务受冲击，机场出境旅客排长龙等待人工办理手续而延误登机，近200个停车场的自动收费闸门失灵。

美国网络安全提供商CrowdStrike星期五（7月19日）的关键系统中断，导致全球微软系统瘫痪。

樟宜机场第一（T1）和第三（T3）搭客大厦的部分自动登机系统无法连接，出境大厅下午开始出现人龙，最后达数百米长。受影响的多数是廉价航空公司，包括酷航（Scoot）、亚洲航空（AirAsia）、捷星亚洲（Jetstar Asia）和菲律宾宿务太平洋（Cebu Pacific）等，多趟航班因此出现延误或取消的情况，使要出境的旅客非常焦虑。有人得知网络大瘫痪后提早到机场。

薇姬（21岁，大学生）原本要搭乘下午4时30分的酷航班机回返杭州老家，等了逾三个小时仍无法办理登机。她受访时班机的起飞时间已延误近一小时半。

“工作人员要我们耐心等待，说乘客没上齐就不会起飞。但实在等得太久了，很生气，不知道可否退票，或给个说法。”

患有小儿麻痹症的徐干（56岁，经理）与同行的三名亲友坐在酷航专属等候区里。他说：“我们要去长沙，行李还没有托运，也要退税，怕赶不及了。”

记者采访时，T1大厅不时响起广播，说酷航系统瘫痪，吁请旅客耐心等待。现场有不少机场服务大使、地勤人员，以及警员提供援助，后来有酷航职员推出白板和长纸，将要前往不同目的地的旅客分流。不时有工作人员高声召唤某某趟航班的乘客快速登机，也有职员在场派发饮料给旅客。

樟宜机场集团在脸书贴文说，超过10家航空公司受此次故障影响，必须改以人工方式为旅客办理手续，包括发放登机证。集团调派了更多资源到机场支援。

酷航在脸书上说，航班预订系统和登机流程都受全球大宕机影响，部分航班因此出现延误。酷航与供应商合作争取尽快恢复服务，并建议旅客提前三个小时抵达机场。

亚洲航空让旅客填写个人资料。（郑智浩摄）

在樟宜机场T4，亚洲航空让旅客自行填写航班、预订号码，以及护照资料。来新加坡国立大学游学的阿萨马蓬（20岁）告诉记者，他们一行30人在等待进一步指示，希望不会延误回返泰国曼谷的行程。

新加坡民航局受询时说，当局密切关注事态发展，会与樟宜机场集团、内政团队各机构和地勤人员合作，为受影响的乘客提供帮助。

车辆进出成问题 近200停车场服务受影响

在陆路交通方面，这一天有近200个建屋发展局和市区重建局的停车场服务受阻。

建屋发展局在脸书发文说，约185个或10%的建屋局停车场受影响，这些停车场由同一家公司运营。建屋局说，有关业者启动了应对措施，将停车场的道闸杆升起，让车辆能快速进出停车场，也派职员到场援助。

在丹戎巴葛坊，停车场道闸杆无法正常升起，车辆只能排队等候。（李冠卫摄）

市建局发言人受询时说，旗下约11个采用道闸杆的公共停车场受影响。为疏通交通流量，当局立刻将这些停车场的道闸杆升起，期间不会向使用这些停车场的驾驶者收费。

到了晚间，这些受影响停车场的运作陆续恢复正常。

新捷运受询时证实，旗下巴士和地铁服务运作如常。