新邮政新电信国家图书馆等 部分服务受大范围宕机影响

全球大范围宕机导致新加坡邮政（SingPost）、新电信、国家图书馆等服务遭遇系统问题，到星期五（7月19日）晚上截稿时仍未全面恢复。

新邮政发言人星期五回复《联合早报》询问时说，由于外部供应商引发的广泛信息技术故障，邮政中心遭遇系统停机。

“受影响的服务包括国际和国内运输平台，以及包裹追踪系统。我们的账单支付、自助服务机器（SAM），以及POPStation标签打印服务也暂时无法使用。”

配送服务和POPStation取件 未受影响

发言人说，虽然包裹追踪系统受到影响，但配送服务仍然继续。POPStop应用、网上平台shop.singpost，以及与新加坡移民与关卡局和保健促进局相关的服务正常运作。POPStation取件也如常进行。

新电信（Singtel）集团受询时说，其网络和连接服务未受到由电脑安全技术公司CrowdStrike引发的全球信息故障所影响。

不过，发言人说：“一些客户服务如热线电话和网购流程都受到影响。信息技术团队已迅速恢复热线电话，并正在加紧工作以逐步恢复其他服务。对于造成的不便，我们深感抱歉。我们也正在密切监控情况，并将保持高度警惕。”

《联合早报》记者下午走访碧山公共图书馆时发现，公众用以借书的电脑系统面临障碍，图书馆管理员协助公众用手机应用借书。另外，公众借书后离开图书馆时闸门铃声会响起，管理员须前来检查，确保公众借出的书和系统记录相对应。

据了解，借书电脑系统从早上开始就出现问题，公众在登记借书记录时系统反应迟滞。不过，利用手机应用借书没有问题。