马国男子躲罗厘货柜图非法出境 与驾驶员齐被捕

藏匿罗厘货柜涉嫌非法从大士关卡出境，32岁马来西亚男子被关卡人员识破诡计，与44岁男驾驶一同落网，星期六（7月20日）被控上法庭。

移民与关卡局星期六发文告说，大士关卡人员于星期五（19日）中午时分，在出境方向拦截一辆马来西亚注册罗厘，以作进一步检查。

关卡人员搜查时发现32岁男子藏匿在罗厘货柜，没有携带任何旅游证件。这名身穿紫色上衣和黑色长裤的男子，被两名移民局人员当场逮捕。

一名同为马国籍的44岁男子负责驾驶涉案罗厘，之后也被逮捕。两人在星期六被控。

根据法庭控状，32岁被告伊祖万（Mohamad Izuwan）通过大士关卡货车通道出境时，未能提供马来西亚护照，抵触一项移民法令。44岁被告拉梅什·穆萨米（Ramesh Munusamy）则涉嫌让伊祖万藏匿在罗厘货柜，同样抵触移民法令。

两名被告目前还押接受调查。案展7月26日过堂。

移民局在文告中强调，当局严正看待企图非法出入新加坡的行为，违例者将被绳之以法。

根据移民法令，非法入境者可被判坐牢最长六个月及打鞭最少三下，非法出境者则可被判坐牢最长六个月，或罚款最高1000元，或两者监施。协助他人偷渡离开新加坡者，则可被判坐牢两年至五年，以及打鞭最少三下，使用的车辆也可能充公。

大士关卡指挥官梁文昌助理总监说，移民局将继续保持警惕，检查往来关卡的旅客和车辆，防堵有人企图偷渡，或走私毒品、武器、爆炸物和其他违禁品。