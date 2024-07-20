变装躲咖啡店厕所 男待打烊偷逾万元

变装躲咖啡店厕所近两小时，前职员等咖啡店打烊，潜入四个摊位，持菜刀撬开收银机偷钱，甚至还扛走一台收银机，盗走近1万4000元的现金和支票，被判入狱10个月。

《新明日报》报道，这起偷窃案发生在今年3月22日午夜12时40分。根据《新明日报》早前报道，被告李腾才（65岁）潜入位于勿洛北3街第531座咖啡店偷走现金和支票。

被告星期五（7月19日）承认一项破门行窃罪名。

案情披露，被告在2022年初到年中，曾在咖啡店工作。案发前一天，被告带着螺丝起子和准备变装用的服饰和物品离家，当中包括草帽、黑色口罩和手套等。

由于被告知道咖啡店内有电眼，周围也有警方电眼，因此他计划变装掩饰身份。

咖啡店在深夜关门打烊时，所有顾客都会被要求离开。被告变装后在晚上11时进入咖啡店厕所，待到11时30分咖啡店关灯和关门时，他还躲在里头。

凌晨12时40分，被告从厕所走出来，开始干案。他在一小时内，向杂菜饭摊位、海鲜摊位、面摊以及饮料摊下手。

被告分别使用菜刀和螺丝起子尝试撬开各个摊位的收银机，最后只有饮料摊的无法撬开，他于是把整个收银机扛走。

事后，被告按下铁闸门的电子按钮离开咖啡店，并丢弃了变装的服饰、螺丝起子和无法打开的收银机。

根据警方早前发布的文告，勿洛警署的警员展开调查后，在五小时内逮捕了被告，并起获了收银机、约1395元现金和总值1万2409元的支票。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年7月20日的《新明日报》。