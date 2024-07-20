4050万天价咖啡店 八摊提供经济选项

位于实龙岗4050万的天价咖啡店上个月中开张，16个餐饮档口有一半提供低至2.5元的经济选项，受访摊主称主要为了相应政府号召，也有者认为附近年长者居多，应该提供多元选择。

《新明日报》早前报道，来自九家连锁集团的180间咖啡店加入经济餐饮计划并让食客使用邻里购物券，当中，120间咖啡店为自愿加入计划的私营咖啡店，这就包括大路（Broadway）美食集团。

这个集团旗下位于实龙岗中通道（Serangoon Central Drive）第261座组屋楼下咖啡店，去年底以4050万元高价被购入，面积为390平方米，也就是约4198平方英尺，平均尺价高达9647元，剩余租约剩64年。这也是目前已知咖啡店转售交易中尺价最高的。

咖啡店上个月14日重新开张，当中16个摊位中大部分为连锁业者，包括楗柏水粿、韩式料理Obba Jjajang Express、巴生肉骨茶、阿嬷吃面Express等。在这当中，就有七个熟食摊提供经济选项，另外饮料摊也提供1.2元的咖啡茶水。

大路（Broadway）美食集团发言人称，旗下的22家咖啡店已提供经济餐选项，而这家新开的咖啡店也是附近居民经常光顾的据点，因此经济餐考量是集团早期部署规划的一部分。

发言人也指出：“我们会和租户密切合作，确保他们提供的经济餐选择符合3.5元的预算，分量照旧。”

JEM麻辣香锅是提供经济餐的其中一档，老板邓先生（48岁）说，在邻里经营饮食摊位，就需要确保食物的价格亲民，也希望能响应政府号召，为低收入的居民提供实惠经济的用餐选择，但据他观察，一天仅大概卖出超过10份，而这是所提供的40多道餐点中的一项，影响不大。

统乐杂菜饭经理王汶杰（36岁）说，摊位自开张以来就提供经济餐选项，两菜一肉的经济餐为3.5元，比一般选项便宜3角，但分量一样。“每10个人中，有七位会是年长者，一天下来也会卖出20多盘经济菜饭。”

完整报道，请翻阅2024年7月20日的《新明日报》。