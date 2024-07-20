参与美食歌舞游戏嘉年华 认识多元文化促进种族和谐

不同种族之间有高度的信任和理解时，即使发生任何事件也不会出现严重分歧，不过这种互信的感情纽带需要投入时间和精力来建立和维持。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期六（7月20日）出席碧山民众俱乐部举行的种族和谐美食派对嘉年华上致辞时，发表上述看法。

他说：“多元种族社会是新加坡的优势，它使新加坡能够与来自世界各地不同的文化和国家交流，当我们举办文化活动、品尝美食时，我们也能从中受益，因为我们享受到了不同文化，以及社会不同面向的完美融合。”徐芳达也是碧山—大巴窑集选区议员。

种族和谐美食派对嘉年华由碧山、大巴窑、玛丽蒙族群与宗教和谐圈主办，并得到碧山民众俱乐部印族活动执行委员会（IAEC）的支持。玛丽蒙区议员、教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期六也出席了嘉年华。

多个宗教组织和团体在嘉年华活动设立摊位，提供不同的食物与互动活动，吸引约1000人参与。其中，巴哈伊教委员会设立了涂鸦颜色活动，让居民在不同的花朵图案上，随意涂上喜欢的颜色，截至活动当日中午，已有超过100人上色。

巴哈伊教委员会成员王玲秋告诉《联合早报》，他们想用艺术来表达团结的意义，让居民了解无论宗教、种族和年龄，都可以把世界变得更好。

住在碧山20年的居民林伟杰（50岁，从事教育科技行业）说，通过活动了解不同种族的食物和文化，有助于不同族群之间的互相理解，从而建立更强大的新加坡，希望能有更多这类活动。

居民郭瑞英（63岁）带着三岁孙子陈宇康参加嘉年华活动，她说孙子好奇何谓“种族和谐”，于是便带他来品尝友族同胞的传统糕点和食物，也鼓励他跟所有种族的人做朋友。郭瑞英也看到当局特地摆设在活动现场的三轮车，让她觉得相当难得和珍贵。