第七届全国课文朗诵比赛 营造华文学习热烈氛围

“虽然连续两次获得冠军，但我觉得自己还有很多需要学习的地方。如果有机会，我会继续参加比赛，不断提升自己。”

圣公会中学的中四生高源（18岁）第二次荣获全国课文朗诵比赛的高年级组（团体）冠军。去年，她凭借中三高华课文《红楼梦·林黛玉进贾府》获奖。

同队的史婧彤（中三，17岁）和陈希瑞（中四，16岁）第一次参加比赛。史婧彤受访说：“我们很紧张，因为不仅要背熟朗读内容，还要注意情感的表达、动作的流畅和准确度，同时还要兼顾眼神交流。”

陈希瑞认为，最难的是找时间排练。他说：“平时学业繁忙，我们又来自不同年级，要协调排练时间非常不容易，所以我们通常在晨会或放学后进行排练。”

由推广华文学习委员会、培华长老会小学以及新加坡华文教师朗诵艺术学会联办的第七届全国课文朗诵比赛，星期六（7月20日）在新加坡华族文化中心举行。

这次比赛共有来自247所学校的学生报名，参赛者逾2300人，提交视频超过1300个。教育部兼人力部政务部长、推广华文学习委员会主席颜晓芳受邀出席颁奖典礼，为获奖学生颁奖。

琅琅书声绕赛场 华文学习兴致高

来自圣公会中学的华文教师宋永晖（51岁）已经带领六届学生参加比赛。他受访时说：“学生在比赛过程中，无论是心智还是技巧上都获得了很大进步。朗诵比赛不仅增强了学校的学习氛围，也大大提高了学生学习华文的热情。”

维林中学的中四生李具霖（16岁）和江芮慈（16岁）夺得华文B课程、基础华文课程及华文特别课程组别的中学高年级（团体）冠军。

问及参赛准备过程，李具霖说：“我们比赛前排练了约四个星期，每周两次，每次两个小时。比赛开始时很紧张，但进入状态就放松了。”

获得小学低年级组（个人）冠军的是来自南华小学的二年级生王嘉艺（七岁）。她2月得知比赛详情后就开始准备，父母每天都会陪她练习，而她也喜欢讲故事，平时会给四岁的弟弟说故事。

来自育青小学四年级的林浩泽（10岁）获得小学高年级组（个人）冠军。他受访说：“比赛时我有点紧张，也感到兴奋，获得冠军非常开心，明年还会继续参赛。”