为自闭者扩大住宿选项就业机会 自闭症资源中心筹款加强援助服务

试行住宿模式，让有自闭症的成年人在邻里生活并培养自理能力，新加坡自闭症资源中心希望筹集100万元，扩大试行计划与其他援助项目，提升自闭症群体的生活素质。

由自闭症资源中心设立的新光学校今年庆祝成立20周年，中心接下来将着重从生活起居、终身学习和就业方面加强对自闭者的支援。

自闭症资源中心主席潘丽萍星期六（7月20日）在新光学校举行的20周年庆嘉年华上致辞时说，因社会当年对特殊教育学校学生仍有刻板印象，新光学校创办初期只招募到41名学生。但团队持续努力为学生提供优质教育，使新光学校不断发展，壮大为本地最大的特需学校，目前有2000多名学生。

也是中区市长的潘丽萍说：“尽管我国在支持自闭人士方面已取得进展，但仍有改进空间，尤其须扩大对有自闭症成人的援助服务，让他们有能力在社区过有意义且有素质的生活。”

她透露，中心为成人提供的服务大多是亏损营运。中心约95%储备资金须保留给自资项目，以及三所新建或扩建学校的用途，因此得筹款来维持服务。

我国每150名儿童 一人患自闭症

根据加强残障服务总蓝图，我国估计每150名儿童中就有一人有自闭症。自闭症资源中心和相关机构2021年公布了自闭症社群总体规划蓝图，提出多项建议来支持自闭人士。

2022年，自闭症资源中心为自闭成人试行社区住宿模式。目前，有五人住在宏茂桥的一座租赁组屋，每个单位不超过两人。中心有工作人员担任生活导师，随时照看他们的情况。入住者可出外工作并活动，导师也会指导他们打理家务、理财等生活技能。

副总理兼贸工部长颜金勇出席嘉年华时，肯定新光学校对特需群体和我国教育做出的贡献。新光学校是本地首所为自闭学生提供主流课程和生活技能教育的学校。学校也促进特需和主流学校学生的交流，帮助特需学生过渡到大专学府。

颜金勇说：“政府会继续努力在人生各阶段支持特需群体……但这不能单靠政府，家庭也是孩子的重要支柱，私人领域和民间也可给予支持。”

例如，大华银行自2013年起与自闭症资源中心合作，已聘用30名有自闭症的员工。其他提供就业机会的雇主包括新加坡中央医院、滨海湾花园等。

机构职业与职能培训中心成立至今 为受惠者提供逾500工作

自闭症资源中心的职业与职能培训中心自2012年成立后，为受惠者提供超过500份工作，接下来将与更多雇主合作，尤其是高增长的数码、护理与绿色经济领域，为受惠者提供更多适合的工作机会。中心的学习学院自2022年起也提供超过400个培训名额，让自闭成人掌握数码技能、沟通能力等技能。

新光学校校友梁文豪（26岁，咖啡座助理）是其中一名参与住宿试行模式的受惠者。他通过导师的指导学习理财，平时也会打扫房子，从中培养独立生活能力。

自闭症资源中心已筹募超过40万元，筹款运动8月底结束。公众可上网站https://avsw.autism.org.sg/查询并支持运动。