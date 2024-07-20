油污清理进入尾声 首批义工东海岸公园沙滩清除焦油球与垃圾

油污清理工作正式进入最后阶段，首批义工在东海岸公园沙滩清理剩下的焦油球，并在看见目前海滩的恢复状况后纷纷表示欣慰。

新加坡公共卫生理事会星期六（7月20日）在东海岸公园B区动员50名义工，正式开展最后阶段的海滩清理工作。义工主要集中在退潮的海滩附近，用竹扫帚或钳子来清除焦油球（tar ball），以及其他海洋垃圾，清理工作预计会在几个月内完成。

永续发展与环境部长傅海燕亲自到东海岸公园视察海滩的状况，也帮忙义工捡拾沙滩上的垃圾。她之后在脸书发文说，挖掘沙子和清理散落的焦油球并不容易，十分感谢所有共同努力清理沙滩的义工。

保障义工安全与健康 安排天气较不热时进行工作

来自义工团队SG Beach Warriors的陆琬琳（家庭主妇，58岁）是参加清理工作的义工之一。她受访时说，几个星期前她来到东海岸公园时还是看到沾满油污的垃圾，可想而知之前的情况有多糟糕。

“不过现在我们看到海滩已经变得很干净，清洁工把那些大的焦油球都清理了，还剩下一些小的焦油球。我第一次接触这些焦油球，体积很小有点难辨认，清理起来有些难度。”

从事可持续发展领域工作的义工黄诗玮（33岁）受访时说，她参加的非政府组织亲乐团（Kindred Community）一直以来都有主办净滩活动，并且从第一阶段就参与油污清理活动。“当时我们主要帮忙打理骑行道和草丛等内陆地区，让清洁工人可以集中力气在海滩上清理油污。”

公共卫生理事会执行理事长柳倩亭受访时说，接下来几个星期，理事会将动员义工继续这项工作，但具体还不确定会有多少义工，主要分区域和污染程度进行清理工作。

“为保障义工的健康和安全，通常每个时段只会安排约50名义工，并且会选在退潮和天气没有那么热时开展工作。明天我们会清理东海岸公园的E区。”