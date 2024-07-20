打造艺术沙盒空间 甘榜爪哇路五殖民时代双层排屋招租

为提供本地跨界艺术创作者更多创作空间，甘榜爪哇路的五个国有双层建筑单位将集体出租给一个总租户，由它负责打造沙盒空间，让艺术工作者进驻开发创新和实验性质作品。

新加坡土地管理局、国家艺术理事会星期六（7月20日）联合发出招标书，得标者将成为“总租户”（Master Tenant），负责管理甘榜爪哇路（Kampong Java Road）52号至56号的五个殖民时代双层排屋。这也是首次有国有产业以价格和素质方式招标，以打造成艺术空间。

当局会从价格和质量两方面评估提案，竞标价格占评估分的30%，项目质量占70%。换言之，当局更重视竞标者的提案内容和概念。竞标者须提出如何把建筑物定位成充满活力艺术沙盒空间的点子，以及吸引跨界艺术创作者入驻的策略。

这次招标项目的土地面积约2659平方米，总楼面面积约996平方米。项目租期为五年，五年后可申请延长四年。招标即日开始，今年9月18日截止。当局预计今年第四季公布结果。

土管局和艺理会星期六傍晚在准备招租的建筑物内举行预览活动，邀请多组艺术工作者，包括剧团、画家、音乐人和舞团在现场表演和展示作品。

唐振辉：艺术沙盒空间概念三年前萌芽 望创作者有空间更好地发挥

到场参观的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉接受媒体访问时指出，艺术沙盒空间概念在三年前萌芽。当局在听取艺术界的反馈后，这次以新颖方式寻找总租户，希望通过以艺术为先的方式让创作者有空间更好地发挥。

“我们寻找负责管理这空间的总租户，由他们决定这空间的方向、邀请哪些艺术工作者进驻等。”

当局欢迎有管理艺术空间或从事艺术者投标。《联合早报》记者访问多名参与预览活动的艺术工作者，他们皆表示无意投标成为总租户，但希望可向总租户洽谈租约，成为进驻者之一。

画迷画室（Arterly Obsessed）负责人洪伟坚说，建筑物地点适中，如果日后总租户能提供价格合理且至少两年的租约，他不排除在这个艺术空间内开画室。

受邀参与甘榜爪哇艺术沙盒空间预览活动的画迷画室（Arterly Obsessed）负责人洪伟坚（右）说，若总租户能提供价格合理且租约不少过两年的租约，他不排除入驻。（卓祾祎摄）

这五个国有产业与东陵警署毗邻，邻近诺维娜和小印度地铁站，步行可前往大华广场（United Square）、白桥巴刹与熟食中心。土管局已对建筑物进行修复和翻新工程，包括内部翻新以及修建新车道和停车场。翻新工程今年6月竣工。

文化、社区及青年部今年3月在国会拨款委员会辩论部门开支预算时说，艺理会会继续打造多元艺术空间，让艺术融入人们的生活空间。这包括与公共和私人领域伙伴合作，翻新现有设施，以及开发新的场地，其中一个项目即是甘榜爪哇艺术沙盒空间。

有意竞标者可浏览https://app.sla.gov.sg/spio。