东海岸健康与运动嘉年华 逾2000居民参与

为提升居民的健康意识，包括向马来社群倡导健康生活方式，东海岸举行社区活动教导居民如何照顾好身心健康。

甘榜菜市民众俱乐部马来活动执行委员会星期六（7月20日）在勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举办健康与运动嘉年华，向东海岸区的马来社群提倡健康生活。活动当天吸引了逾2000名居民到场参与。

副总理王瑞杰和东海岸集选区其他议员都出席了活动，包括总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、数码发展及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪、国会副议长陈舜娘，以及陈慧玲。

陈慧玲说，当天的活动主要是让居民认识健康的重要性，并希望从身体、心理和社交三个方面为居民提供全面的支持。

她也透露，东海岸区下来将举行更多活动促进居民的健康并保持活跃。“我们将在8月4日的国庆敬礼仪式上，公布更多有关健康东海岸计划的详情。”

着重于东海岸马来社群

孟理齐在接受媒体访问时，则强调加入健康SG计划的重要。

他坦言：“我们注意到一些族群可能对一些信息的反应不理想，例如今天我们着重于东海岸的马来社群，确实是希望增加参与健康相关社区活动的马来人数。当然，马来社群加入健康SG计划的工作已取得一些进展。”

健康SG计划去年7月推出，截至今年5月已有近89万人参与。全国40岁或以上人口中，约37%已经登记，符合条件的马来社群中有30%参与。

居民拉希玛（61岁，家庭主妇）说，她当天一早便前往参与活动，除了尝试各种运动，也接受了现场免费提供的体检。

她说：“我患有三高（高血糖、高胆固醇和高血压），因此这个活动对我很有帮助，让我更了解自己的身体情况和如何生活得更健康。”

活动除了有不同摊位提倡健康生活与饮食，还有关于心理健康的讲座，并安排了本地名厨夏希尔到场示范如何烹饪健康又好吃的料理。