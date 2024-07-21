无缘青奥仍训练不懈 短道速滑小将破全国纪录

六岁那年，卜彦凯（18岁）的父母带着他和姐姐卜靖颖（20岁）到裕冰坊溜冰。看到短道速滑的示范后，姐弟俩便爱上了这项运动，报名参加溜冰培训班。

由于平衡感不佳，常常跌倒受伤，卜彦凯一开始觉得溜冰很沉闷。但因为本地天气炎热，他不喜欢在太阳下运动，便常到溜冰场练习，一待就是一整天。

近五年后，卜彦凯逐渐进步，并入选国家队。不过，本地供短道速滑运动员练习的场地并不多。裕冰坊于去年8月关闭以重新发展住宅项目后，卜彦凯失去了最主要的练习场地。

他说：“短道速滑需要体力和技巧，但没有冰上训练就很容易失去‘冰感’，就像没有游泳池的游泳健将。我们只能通过陆地训练，尽量维持自己的体能。”

同在国家队里的姐姐，获得2020年冬季青年奥运会资格后，卜彦凯便以此为目标。

化悲愤为力量 寻求突破刷新纪录

然而，冠病疫情耽误了他近两年的训练时间。2022年，卜彦凯毅然选择休学一年，飞往韩国为2023年的世界青年冠军赛做准备，这也是2024年冬季青奥的选拔赛之一。

但在卜彦凯休学10个月后，国际滑冰联盟宣布新年龄资格，他因超出年龄资格两个月，而无缘冬季青奥。

“收到这个消息后，我非常沮丧和迷茫，仿佛所有的牺牲和努力都白费了。不过转念一想，与其放弃梦想，不如化悲愤为力量，为其他比赛做好准备。”

终于，皇天不负有心人，卜彦凯于今年2月在短道速滑世界杯德国德累斯顿站的500米项目中，突破了自己历来最佳成绩，并刷新了全国公开纪录。

卜彦凯目前是华侨中学（高中部）的高一生，在学业和训练方面都非常自律。更重要的是有姐姐陪伴，这段冰雪旅程并不孤单。